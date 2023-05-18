中國中亞峰會　習近平分別晤土庫曼及烏茲別克總統

中國國家主席習近平5月18日分別與土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫（Serdar Berdimuhamedow）以及烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）在西安市會面。他指中國願與土庫曼及烏茲別克構建並踐行命運共同體。



習近平歡迎別爾德穆哈梅多夫以及米爾濟約耶夫來中國出席中國—中亞峰會。

習近平稱，別爾德穆哈梅多夫1月對中國成功進行國事訪問，雙方一道宣布將兩國關係提升為全面戰略夥伴關係，在雙邊層面踐行命運共同體，翻開中土關係發展新篇章。

他說2023年是中國全面貫徹中共二十大精神的開局之年，中國共產黨將團結帶領全國人民，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。他稱而不久前，土庫曼成功舉行新一屆議會選舉，順利完成國內重大政治議程，在別爾德穆哈梅多夫領導下朝着「強國的新時代復興」目標邁進。

他稱中土建交31年來，兩國始終秉持互相尊重、互利共贏原則進行友好合作。他說中土關係發展潛力巨大，前景廣闊，中方願同土方一道努力，把兩國關係不斷向前推進，更好造福兩國人民。

習近平表示，2022年9月，他對烏茲別克進行國事訪問，受到米爾濟約耶夫熱情友好接待，至今記憶猶新。他指不久前，烏茲別克成功舉行全民公投，通過新憲法，充分表明烏國人民對米爾濟約耶夫的高度信任和衷心擁護。他向米爾濟約耶夫表示祝賀，相信在他領導下，烏茲別克改革開放之路會愈走愈寬，「新烏茲別克」建設將不斷取得更大成就。

他說2022年9月，雙方共同宣布在中烏雙邊層面踐行命運共同體，確立兩國關係新定位，中方願同烏方一道，加深全方位合作，構建中烏命運共同體。