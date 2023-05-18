中國中亞峰會開幕　習近平夫婦舉行儀式歡迎五國領導人

中國-中亞峰會5月18日在西安開幕，中國國家主席習近平和夫人彭麗媛18日晚上在西安舉行儀式，歡迎中亞五國領導人及夫人。



央視新聞報道，儀式在西安大唐芙蓉園舉行，習近平和夫人彭麗媛歡迎中亞五國領導人及夫人，並集體合影，以及觀看迎賓表演。

這是首屆中國-中亞峰會，內地傳媒形容是今年首場的主場外交大戲。這次也是中國和中亞五國元首舉辦的首次實體峰會，由中國國家主席習近平主持，哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼和烏茲別克的國家元首都出席峰會。

哈薩克總統托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）、吉爾吉斯總統扎帕羅夫（Sadyr Japarov）、塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）、烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）會在參會同時，在中國展開國事訪問。

各領導人將在峰會回顧中國-中亞關係發展情況，就中國-中亞機制建設、各領域合作和共同關心的重大國際和地區問題交換意見。新華社指，這次峰會也可為「一帶一路」注入新動力。

據中國外交部歐亞司副司長于駿指，六國元首將共同簽署重要的政治文件，見證簽署多項合作文件，涉及經貿投資、互聯互通等多個領域。