2022中國公安法治指數報告發布　前十位公安機關廣東省佔一半

《中國公安法治指數報告（2022）》周五（19日）發布，在排名前十的公安機關中，廣東佔到一半。



中國社會科學院法學研究所、社會科學文獻出版社在北京聯合主辦「2023年法治藍皮書《中國法治發展報告 No.21（2023）》《四川依法治省年度報告》《珠海法治發展報告》發布暨中國法治發展研討會」，會上發布《中國公安法治指數報告（2022）》。

《中國法治發展報告 No.21（2023）》。（羊城晚報）

中國公安法治指數是學術機構自主研發的獨立第三方評估，評估數據均係從公開渠道獲得的外部數據。其由陽光警務、民主決策、便民服務、規範執法、數字公安5個一級指標構成，評估對象為部、廳、局三級共計73家公安機關，即公安部，31個省、自治區、直轄市的公安廳（局），41個地級市的公安局。地級市公安局覆蓋了省會城市、經濟特區所在的市、計劃單列市、沿海開放城市的公安機關。評估範圍未含港澳台地區。

評估結果顯示，排名前十的為杭州市公安局、深圳市公安局、廣州市公安局、廣東省公安廳、珠海市公安局、湛江市公安局、溫州市公安局、青島市公安局、長沙市公安局、浙江省公安廳，其中青島市公安局和長沙市公安局並列第八名。就地域而言，除了青島市公安局和長沙市公安局，前十名均分屬浙江、廣東，廣東佔到一半。

前十位公安機關廣東佔一半。（羊城晚報）

而法治政府建設年度報告透明度呈逐年上升趨勢，在73家公安機關中，有53家公開了法治政府建設年度報告，佔72.60%，較2021年的50家和2020年的38家分別提高了4%和20%，其中52家是在法定時間內公開。

法治藍皮書指出，部分公安機關公開了罰款、收費金額，提升了執法透明度。項目組設計並強調「罰沒收入統計」公開，是回應執法實踐中「以罰代管」、「罰款經濟」現象，旨在提升罰沒收入的透明度，遏制執法人員「罰款衝動」。公安機關設置執法平台又全方位展示執法情況，如湖北省公安廳、遼寧省公安廳、北京市公安局等，設置了專門的執法公開平台或欄目，集中展示執法信息，其中廣東公安執法信息公開平台被整合到「粵省事」平台，方便公眾查詢。廣東公安機關還依托「廣東省行政執法信息公開平台」進行執法事項公開。