網傳人只可感染8次新冠　｢第9次人就沒了｣　專家：毫無科學依據

內地的疫情疑似升溫，「人一生最多只能感染8次新冠病毒，第9次人就沒了」的傳言，近日引發廣泛關注。對此，有專家表示，該說法毫無科學依據。



若擔心反覆感染，可以進行疫苗和加強針的接種。（新華社）

據《健康時報》報道，近日，網絡流傳「一個人不管多健康，多強壯，最多只能感染新冠8次，第9次人就沒了」的言論。

對此，浙江大學醫學院附屬第一醫院國家傳染病醫學中心副主任醫師李永濤表示，目前，對於沒有基礎疾病的正常人而言，「最多只能感染8次」的說法毫無科學性，且再感染後普遍症狀較輕，他並呼籲大家無需太過擔心。

南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛亦表示，雖然目前並沒有會感染多少次的定論，但一個人多次反覆感染新冠的可能性的確存在。目前的觀察研究均表明，再感染後的症狀會越來越輕。

專家表示，「第9次感染新冠人就沒了」的說法毫無科學依據。（視覺中國）

趙衛稱，一方面是因為機體在首次感染後產生了對病原體的免疫力，「即使隨著時間推移，我們針對這種病原體的特異性免疫水平逐漸下降，再次感染後，身體通過回憶反應，這種免疫水平也能很快再次增強，殺滅體內的病原體。因此，重覆感染後症狀並不會變得更重。」

趙衛續指，另一方面，病原體在傳播流行的過程中，通常自身也會向致病性逐漸減弱、感染能力逐漸增強的方向發生變異。

因此趙衛建議，如若擔心反覆感染，60歲以上的老人和有基礎病的人，可以進行疫苗和加強針的接種。其次，去往人員密集的場所，尤其是醫院，應盡量全程佩戴口罩，回到家後及時洗手消毒。