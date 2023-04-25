內地疫情｜「二陽」增多？專家籲別過份擔心：第二波疫情不會出現

內地距離新冠第一波高峰已過去約4個月，疫情似乎已離大眾生活遠去，但在近期，「二陽」持續成為熱門話題，在社交網站，不少人表示自己二次感染，隨著「五一」假期的來臨，輿論對此愈來愈憂慮。不過專家表示，目前內地總體感染人數並不多，第二波疫情近幾個月內也不會形成。



部分二次感染的民眾反映，相比第一次，這次症狀更輕。去年12月中旬曾感染過一次、來自北京的尤先生則表示，自己4月1日出現相關症狀後，測出自己抗原陽性；但與第一次一樣，症狀都是低燒、渾身疼，持續3天左右，並沒有明顯減輕。不過，他第一次感染病程後期曾喪失味覺嗅覺，這一次則沒有出現。

據中國疾病預防控制中心消息，近期全國日報告核酸檢測陽性人數和陽性率仍處於低位，惟報告核酸檢測陽性率有小幅上升，從不到1%上升到4月20日的1.7%，全國哨點醫院報告的新冠陽性率亦告上升。與此同時，上海、廣州等地有大型展會活動，「五一」假期的旅遊數據亦火爆，令有出遊計劃者憂慮相關風險。

內地旅遊數據火爆增加坊間疑慮。（新華社）

對此，病毒學專家常榮山判斷，目前內地總體感染人數並不多，主要還是上一波未感染新冠的人群，第二波疫情近幾個月內也不會形成，「五一」出行也不必過於擔心。但由於未感染過新冠的人群仍有一定比例，故他建議戴好口罩。他又指，大多數二次感染的病情會更輕，一般不會出現「刀片嗓」和持續高燒，但就提醒患有基礎病的人群二次感染，還是會加重基礎病病情。

2月9日，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友曾表示，全國範圍內人群的免疫保護力處在一個較高的時期，故近月再出現新一波新冠疫情的可能性較小，而未來的新冠疫情可能會斷斷續續在局部地區、部分人群、一段時間內發生，出現全國範圍內短時間集中大規模流行的可能性比較小。

4月20日，國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏亦表示，第二波主要有兩種情況，一是在第一波疫情中感染過的人免疫力逐漸衰減，二是在第一波疫情中未感染的人在第二波疫情中被感染。而根據監測數據，目前國內許多感染者的情況皆屬後者。張又提醒，約60歲及以上者和未接種疫苗者的二次感染風險較高，建議脆弱人群在相隔6個月後再次接種疫苗。