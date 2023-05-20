雲南2歲童打碎玻璃杯　竟遭外婆重摔命危　親屬：醫好也是植物人

雲南昭通昭陽區周五（19日）驚傳虐兒事件，一名2歲男童被親外婆打成重傷，甚至生命垂危，而原因疑似僅是因打碎玻璃杯。



據男童親屬陳某（化名）介紹，孩子的母親於去年底離家，男童與3歲的姐姐遂送至其外婆家照顧。從事發時正在一旁的男童姐姐處得知，當時男童不慎將兩個玻璃杯摔碎，結果被外婆舉起，再重摔在地。

陳某稱，孩子事後被送至區醫院，但兩天後被轉到市醫院，目前生命垂危。據稱，男童頭內的骨頭都被取下，「75%是醫不好啦，就是沒有這個孩子了，95%的是醫好之後都是植物人」。

周五，醫院醫生透露，孩子為嚴重顱腦損傷，正在重症監護室中救治，情況十分危急。另一方面，警方已介入，孩子外婆正配合警方調查。

網民點睇：

這是狼外婆

虎毒尚且不食子，衝動是魔鬼！

沒了爹媽的孩子命如草芥，即使是親外婆也不待見！可憐

孩子外婆可能是又忙又累，又沒人關心幫忙，精神崩潰了

外婆可能有精神方面的疾病，可能有抑鬱症之類的，一般正常人幹還是不會這麼暴躁

什麼杯子比孩子的生命還重要啊？居然抱起孩子摔地上，心也太狠了。如果是我外孫打碎了玻璃杯，我首先得想到看看孩子有沒有受傷？

