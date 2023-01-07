女子生產後成植物人　遭狠心丈夫拋棄　姊姊親自照顧三年出現奇蹟

吉林省吳姓女子3年前生產後不久，併發腦膜炎被醫生判定為植物人，遭狠心丈夫拋棄，幸好吳女的親姐姐並沒有放棄妹妹，白天照顧妹妹，幫妹妹做復健，晚上再工作賺錢養家。在經過三年的細心照料，吳女逐漸恢復，終於能靠自己站立起身。



《澎湃新聞》報道，吳姓女2019年到醫院準備生產，卻在生產過程中，因為腦膜炎被醫師判為植物人，吳女老公因此拋家棄子。

吳女的姐姐一肩扛起照顧妹妹的責任。因為家中經濟狀況不穩定，吳女無法住院治療和復健，只能在家中。吳女的姐姐只好改變生活和工作的安排，白天在家照顧妹妹，下午以後到美容院工作與生活，休假也是照顧無法自理的吳女，或到醫院學照護。

吳女的姊姊表示，家裡唯一的困難就是經濟上的。她平時在家裡會幫妹妹刮痧拔罐，也會帶她去醫院針灸，對她來說照顧妹妹成為最重要的事情。

經過三年，吳女已經從植物人的狀態漸漸甦醒，並且能靠著自己的力量站立，雖然吳女還是無法自理生活，但已經可以用雙手已經提兩大瓶的水，吳女的姊姊也十分感動，認為這三年來的照顧終於有了成果。

網民點睇：

不是我說，姐妹真的比男人靠譜。

姊姊真的不容易。珍愛生命遠離男人。

姊姊真的是太偉大了。

