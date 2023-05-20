北上注意｜深圳新冠個案數呈上升趨勢　主要流行XBB系列變異株

內地的新冠疫情升溫，不少民眾都表示「二陽（再次感染）」了。深圳市疾控中心監測數據亦顯示，「五一」假期過後，當地錄得的確診個案數呈上升趨勢。不過，有專家就認為，發生規模性疫情可能性不大。



內地的新冠疫情升溫，不少民眾都表示「二陽」了。（示意圖片/視覺中國）

據深圳市衛健委消息，今年5月以來全市報告的新冠個案當中，輕型佔98.0%，未見重型與危重型。全市發熱門診就診量與今年流感高峰時基本持平。

深圳市疾控中心防所所長張振表示，當前深圳市的新冠疫情形勢總體平穩，處於散發狀態。疫情水平可能會有小幅回升，但與去年12月相比，流行強度大幅降低，發生規模性疫情可能性不大。

深圳市疾控中心監測顯示，目前主要的流行變異株為XBB系列變異株，從全國以及全球的研究的數據來看，XBB系列變異株的致病力並沒有明顯變化。

深圳的新冠疫情未對當地醫療資源和社會正常秩序造成明顯影響。（視覺中國）

深圳市疾控中心還研判，當前的新冠疫情未對當地醫療資源和社會正常秩序造成明顯影響。

另外，深圳市第三人民醫院近2周的新冠患者中，陽性患者有60%為首次感染、40%為二次感染。院長盧洪洲表示，就診的新冠陽性患者大多出現發熱、咽痛及呼吸道症狀。其中「二陽」患者症狀較輕，主要表現為輕微咽痛、低熱，呼吸道症狀較輕，病程亦更短。

盧洪洲還提醒，目前仍需關注60歲以上長者等高危人群。一旦感染後，抗病毒治療藥物顯得尤其重要，「不要讓病毒有機會在體內復制，不要讓它們對人體有損傷，沒有病毒就沒有損傷」，避免患者發展為重症，也防止了「長新冠」的發生。