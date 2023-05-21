中國首座深遠海浮式風電平台併網投產　17級最強颱風下可穩定運行

5月20日，中國首座深遠海浮式風電平臺「海油觀瀾號」成功併入文昌油田群電網，可在超17級的最強臺風下安全穩定運行，標誌著中國海上油氣開發向「綠電時代」邁出關鍵一步。



「海油觀瀾號」位於距海南文昌136公里的海上油田海域，裝機容量7.25兆瓦，由風力發電機、浮式基礎、繫泊繫統和動態纜組成。整體高度超200米，吃水總重達11000噸，通過9根錨鏈繫泊固定在水深120米的海洋深處。其產生的綠色電力通過1條5公里長動態海纜接入海上油田群電網。投產後，年均發電量將達2200萬仟瓦時，全部用於油田群生產用電，每年可節約燃料近1000萬立方米天然氣，減少二氧化碳排放2.2萬噸。

中國首座深遠海浮式風電平台「海油觀瀾號」併網投產。（圖 / 中國海油）

「海油觀瀾號」是中國第一個工作海域距離海岸線100公里以上、水深超過100米的浮式風電平臺。該平臺在設計建造中，通過研究多要素聯合分布環境數據，創新應用風機與浮式基礎的一體化設計和叠代技術，確保可在超17級的最強臺風下安全穩定運行。

據悉，文昌油田群電網是中國海油打造海上綠色低碳新型電力繫統的有效嘗試。一方面，通過多個油田的電力組網實現了海上油氣電力高穩定性需求。另一方面，通過接入大容量的可再生能源發電機組，為未來海上油氣田高比例利用新能源電力邁出了關鍵一步。

「海油觀瀾號」的實施，有利於推動中國深遠海浮式風電在核心技術、大型海上安裝裝備以及產業鏈資源整合等方面取得實質性突破，實現高比例可再生能源在微電網的穩定運行，打造海上風電與海洋油氣融合發展的新模式。