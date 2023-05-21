內地疫情｜專家分析530萬人樣本 「二陽」危重症風險減少86%

近日，內地「二陽」感染出現上升趨勢。5月17日，國家衛健委全國新型冠狀病毒專家組成員劉玨受訪時公布基於全球530萬人口樣本量的研究成果，相較於原發新冠病毒感染，重複感染新冠更易表現為輕症病例，發生危重症的風險減少86%。



劉玨受訪時表示，此次研究是基於全球文獻的匯總分析結果，樣本量合計為530萬人。 研究結果已於近日發表於《國際環境研究和公共健康》，「結果顯示，與原發新冠病毒感染相比，重複感染更易表現為輕症病例，發生危重症的風險減少86%。」

劉玨稱，從全球大樣本數據來看，再次感染不會增加額外風險住院、重症監護室或死亡，但老年人等高風險人群需要更加注意，「第一次感染提供了一些防止再次感染的保護和抵抗力，降低了感染的風險和感染者轉變為重症的概率。」

當前內地「二陽」、感染人群均有所上升。 劉玨解釋，首先由於人體中和抗體水準隨著時間推移會出現衰減，對個體的保護力下降。其次是因為Omicron變異株在人群中依然處於散發流行狀態，並未消失，傳染源依然存在。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強表示，無論是初次感染還是二次感染，Omicron變異株的臨床表現均集中在上呼吸道。 中國當前大量人群體內還存有保護抗體，即使二次感染，癥狀普遍較輕，病程相對較短，重症病例也很少。

復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必傑亦表示，根據臨床觀察，二次感染的人群總體比第一次感染表現的癥狀要輕，主要表現為發熱、喉嚨痛。