內地疫情｜民眾紛哂「二陽」照片　張文宏發聲：要做好藥物儲備

近日，內地不少人在網上曬出新冠快測陽性的照片，聲稱「二陽」了。距離去年年底的疫情高峰快5個月，很多人擔心下一波疫情高峰已在路上。國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏20日（上周四）在一個醫學論壇上呼籲要做好藥物儲備，又建議脆弱人群在上一次接種疫苗6個月後，再次接種疫苗。



據內媒《正觀新聞》報道，張文宏表示，數據顯示，如果新冠病毒發生變異，6個月後會慢慢出現二次感染，一般規模不大，但如果下一波病毒的變異有效突破了人體為對抗前一波病毒而形成的免疫屏障，第二波就會形成感染高峰。

張文宏解釋，二次感染主要有兩種情況：一是在第一波疫情中感染過的人免疫力逐漸衰減，二是在第一波疫情中未感染的人在第二波疫情中被感染。根據監測數據，目前中國很多新冠感染者的情況都是後者。

張文宏表示，應對新冠二次感染，需關注脆弱人群，不斷地監測、預警，做好藥物儲備，對任何變異株的到來做出快速反應。張文宏又建議脆弱人群在上一次接種疫苗6個月後再次接種疫苗，二價疫苗和一價疫苗都可以。

對於新冠病毒是否會流感化的問題，張文宏回應稱，流感每年都會出現很多亞型，會基因重組，變異株更多，波動性更大；而新冠病毒的亞型是取代式的，後一種取代前一種，不會基因重組。如果不發生特殊情況，新冠病毒會越來越像已有的冠狀病毒，一直會存在，但存在感沒那麼強。它最終是否會流感化，還取決於它後期變異的特徵。