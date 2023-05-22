國產C919客機停飛百日後再度起航　打破外界傳言

今年2月，中國首架國產大型客機C919傳出試飛時引擎故障，需要擱置100小時的驗證飛行。

經歷百日停飛後，編號為B-919A（B-001J）的C919客機再次起飛，5月17日從浦東商飛基地起飛調機飛往上海虹橋機場。



微信公眾號@國科環宇發文稱，編號B-919A客機一直在全球各地試飛，為投入到商業航班做最後準備。今年2月，B-919A在驗證飛行時出現引擎故障，導致試飛中斷飛機被迫無期限停留機場。

據介紹，C919採用的引擎，是產自法國斯奈克瑪公司和美國通用電力公司合資成立的CFM國際公司。客機採用了該公司的LEAP-X1C引擎，是CFM專門研發的新一代引擎，不但在經濟性和環保性上更進一步，在安全性上也進一步提升。

C919採用的是CFM國際公司出產的LEAP-X1C引擎。（新華社）

CMF是全球最主要的商用飛機引擎製造商之一，迄今為止已經向全球500多家飛機運營商出售超過2萬個引擎。

裝載了該公司引擎的B-919A客機，累計飛行時間已達10億小時，發生故障的概率可說是微乎其微。然而，B-919A客機卻在試飛期間出現引擎故障，令人懷疑是否飛機問題才導致引擎故障。

不過經歷百日停飛後，C919再次飛上藍天。5月17日，B-919A客機從浦東商飛基地起飛調機飛往上海虹橋機場，並將飛機交還給東航。此舉正正代表B-919A客機回到東航機隊之中，在一個月之內或許就要首航。

5月17日，B-919A客機從浦東商飛基地起飛調機飛往上海虹橋機場。（微博＠航旅圈）

與此同時，另一架C919的首飛更讓外界的傳言煙消雲散。第二架C919的編號為B-001K，與前述的B-919A客機屬於同一構型；但和先前的幾架試飛機不同，B-001K屬於正式生產型號，在正式交付後，客機會有專屬編號，未來會投入到商業運行當中。

值得一提的是，B-001K在完成上海的首飛後，又執行了從上海到敦煌的航線，航程3000公里。雖然3000公里對於一款客機而言並不算長途，但對於一款全新生產剛完成首飛的客機來說，已經是十分艱鉅的挑戰。

第二架C919客機，編號為B-001K。（影片截圖）

據此前報道，C919機型可設158至192座位，航程4075至5555公里。2015年11月2日完成總裝下線，並於2017年5月5日成功首飛，2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，2022年12月9日全球首架交付。