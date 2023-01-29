C919總設計師吳光輝為研發飛機親自學「飛」　竟節省千萬美元經費

國產大飛機C919在2022年底交付東方航空，預計2023年上半年投入商業運營。作為C919的總設計師，中國工程院院士吳光輝原來真的會「飛」。擁有商用飛行執照的他，更憑藉這份親身體驗，省下千萬美元起跳的研發經費。



編按：東方航空全球首架C919國產客機1月28日從上海虹橋機場起飛，往返江西南昌昌北國際機楊，完成兔年的首次飛行。



全球首架國產大飛機C919（上方）已經正式交付東方航空，預計2023年上半年就可以投入商業運營。

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為設計出好飛機親自學「飛」

C919是中國首款按照最新國際適航標準，具有自主知識產權的民航客機，由中國商用飛機有限責任公司於2008年開始研製，並在2017年5月5日成功首飛。

在成為C919總設計師之前，吳光輝已擔任過多款飛機的總設計師，包括有翔鳳（ARJ21），這是中國首次按照國際民航規章自行研製、具有自主知識產權的中短程新型渦扇支線客機，被視為是C919的探路者。

2008年5月11日，因應實施國家大型飛機重大專項中大型客機項目，中國商飛正式成立，吳光輝出任總設計師。C919對中國而言是新事物，除了要攻關大量核心技術外，還要進行飛機總體的頂層設計。

為了設計出機師愛飛、旅客愛坐的好飛機，吳光輝毅然決定自己也要去學「飛」。自2014年開始，每逢周末或節假日，已經50多歲的吳光輝會趕往湖北襄陽，與年輕人一起在航校參加培訓。

吳光輝為更好設計C919，特意到航校參加飛行培訓，最後成功考獲執照，是全國航空領域首位擁有飛行執照的總設計師。（視覺中國）

吳光輝解釋，駕駛艙的布局、設備的安放、程序的操作，甚至是屏幕顯示的內容，每個飛行員的要求都不盡相同，作為總設計師，要怎麼判斷合理性呢，「這個迫使我要去學」、「我學飛行是為了體會飛行員對飛機是甚麼感覺，從而更好設計飛機。」

吳光輝的教員趙川亦回憶指，通常學員坐在飛機裏，最關注的會是駕駛體驗，但吳光輝不一樣，會特別關注各種飛機型號的的性能和優點。

利用節假日斷斷續續地學習，吳光輝只花了兩年時間就一次過通過所有考試，取得飛行執照，成為全國航空領域首位擁有飛行執照的總設計師。

吳光輝（左）的親身體驗，令他對於設計C919時更能考慮周全，甚至意外節省了大筆研發經費。（視覺中國）

親身體驗意外節省研究經費

這段親身體驗，對吳光輝在設計飛機上助益頗多，甚至意外為C919省下大筆研發經費。

原本最初C919仍是按照上世紀五、六十年代延續至今的慣例，使之如同其他大多數現役客機一樣，共有5個地面導航台信號接收器。但吳光輝透過親身體驗發現，現今的客機主要依靠衛星導航，已較少使用地面導航台。經過與團隊反覆磋商、論證後，最終決定C919只保留3個已經足夠。

C919是中國自行研製、具有自主知識產權的民航客機，採用單通道窄體布局，座級158至168座，航程4,075至5,555公里，與目前國際航空市場上最為常見的空中巴士320、波音737機型同級。（視覺中國）

設備被撤下，一方面節省千萬美元以上的初裝更改費，其次是省下每個2萬美元的設備費。精打細算下，使C919更具市場競爭力。據指，交付予東方航空的C919，目錄價格為9,900萬美元，同級的空中巴士A320、波音B737，平均目錄價格通常為1億美元以上，C919價格上相對較吸引。

從2008年到2023年，在吳光輝的帶領下，國產大飛機從無到有，從首飛到交付航空公司，使中國在十多年後，一步一步實現「飛天夢」。本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/】

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