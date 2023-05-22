內地2023年退休人士基本養老金上調3.8%

內地官方再次上調退休人員基本養老金，2022年底前已退休、並按月領取基本養老金的企事業單位退休人員，基本養老金將提高3.8%。



新華社報道指，人社部、財政部22日發布《關於2023年調整退休人員基本養老金的通知》，明確從2023年1月1日起，為2022年底前已按規定辦理退休手續並按月領取基本養老金的企業和機關事業單位退休人員提高基本養老金水平，總體調整水平為2022年退休人員月人均基本養老金的3.8%。

人社部相關負責人表示，這次調整繼續採取定額調整、掛鉤調整與適當傾斜相結合的調整辦法。其中，定額調整體現社會公平，同一地區各類退休人員調整標準一致；掛鉤調整體現「多繳多得」「長繳多得」的激勵機制，使在職時多繳費、長繳費的人員多得養老金；適當傾斜體現重點關懷，主要是對高齡退休人員和艱苦邊遠地區退休人員等群體予以照顧。

通知要求，各省、自治區、直轄市要結合本地區實際，制定具體實施方案，抓緊組織實施，盡快把調整增加的基本養老金發放到退休人員手中。

內地上一次上調養老金是在2022年5月，媒體當時梳理發現，從2005年內地首次調整養老金開始，退休人員養老金已實現「18連漲」。