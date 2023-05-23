不說英文不配毛毯？內地網民指空服員歧視　國泰航空：嚴肅調查

近日，內地有網民在網上指控國泰航空的空中服務員歧視非英語乘客。周一（22日）晚，國泰航空發布聲明，表示會進行嚴肅調查處理，並致歉。



網民在社交平台發帖稱，其於周日（21日）搭乘國泰航空CX987航班，由四川成都飛往香港，座位剛好在最後一排空服員準備餐食及休息之處。據描述，飛行期間，空服員不間斷使用英語、粵語抱怨乘客，稱「If you cannot speak blanket, you cannot have it」（如果他們不會說毛毯的英文， 那他們就不配毛毯）、「Carpet is on the floor」（地毯是在地上）等。

網民稱，應該是前排旅客努力使用自己會的英文單詞想要向這些「只會英文的」空服員拿毛毯，結果反被取笑。另外，位於其前排的乘客在嘗試用英文詢問空服員如何填寫入境卡時，同樣得到了無比不耐煩的回答。

周一晚，國泰航空發布聲明，指已知悉有關旅客在CX987航班上的不愉快經歷，公司對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務，對於此次事件高度重視。公司已經聯繫相關旅客進一步了解情況，並會進行嚴肅調查處理。「在此，我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意。」