共創明Teen｜國泰提供「遊機河」翱翔本港上空　中一生首坐飛機

政府於去年推出「共創明『Teen』計劃」，協助貧困的初中生，希望解決跨代貧窮。今日（21日）國泰航空舉行「空中之旅」活動，讓參與計劃的學員及友師乘搭飛機，在香港上空翱翔。

有中一學生表示，過往從未乘搭飛機，非常期待活動，希望可以從上空觀察香港。他又指，參與計劃之前，平時沒有太多活動，通常留在家中；現時則有更多活動，而且有友師指導、給予意見。



國泰今早舉行「空中之旅」，讓參與「共創明『Teen』計劃」計劃的學員及友師乘上飛機，在香港上空翱翔約90分鐘，一共有約170人參與。(黃偉倫攝)

170人參與「空中之旅」

「共創明『Teen』計劃」於去年10月開始，為參與計劃的基層學生配對友師，並舉行連串活動，及提供5,000元啓動資金，以協助他們成長，希望解決跨代貧窮。

國泰今早舉行「空中之旅」，讓參與計劃的學員及友師乘上飛機，在香港上空翱翔約90分鐘，一共有約170人參與。

就讀中一的學員區同學表示，過往從未乘搭飛機，非常期待活動，希望可從高空觀察香港。他表示，參與計劃前甚少參與活動，而且疫情之下亦較少外出，故參與是次計劃。

區同學續指，計劃有不少活動，幾乎每一兩周都與友師見面，對方提出的意見亦有啟發性，例如提出選科應先依從興趣，「背後睇住我成長嘅人，畀我去試唔同嘢」。

就讀中一的學員區同學（21日）與從事銀行業的友師劉先生（右），參加國泰的遊機河活動。區同學指，從未乘搭飛機，非常期待活動，又指幾乎每一兩周都與友師見面，對方提出的意見亦有啟發性。(黃偉倫攝)

師友計劃提供$5000資助

從事銀行業的劉先生為區同學的友師，他表示過往都有參與過師友計劃，但今次歷時較長，認為相當有意義。他憶述，成長期間並沒有同類計劃，但認為「有個人guide住，畀少少意見」，可以協助小孩成長。

計劃有5,000元資金，區同學希望學習攝影。劉生坦言，本身對攝影認知不多，但可以一同資料搜集，再提供意見，但最終始終由區同學自行選擇。不過他亦笑言，以攝影而言，5,000元資金相當有限，只能選擇入門器材。

國泰航空舉行「空中之旅」活動，讓參與計劃的學員及友師乘搭飛機，在香港上空翱翔。(黃偉倫攝)

▼2022年10月29日 「共創明teen」計劃啟動禮及迎新日▼

