再有脫口秀涉辱華　馬來裔網紅Uncle Roger微博遭禁言、B站封鎖

北京管控文化娛樂產業有趨嚴之勢，繼脫口秀藝人李昊石因嘲諷解放軍閱兵口號，遭到禁演後，以評論《BBC food》炒飯出名的馬來西亞裔搞笑網紅「Uncle Roger」（黃瑾瑜），近期也因調侃北京政府，其微博和B站（bilibili）目前已遭封鎖，引發外媒關注。



黃瑾瑜15日在推特、YouTube等社群，釋出一段他「6月4日」的脫口秀特輯宣傳，內容包括諷刺中國大陸的社會信用制度，除了調侃手機都在監聽，特別點名來自廣州的「姪子」（Uncle Roger角色對其觀眾稱呼）使用華為手機，並刻意向手機喊「習主席萬歲」等等。

此外，當問到是否有觀眾來自台灣，黃瑾瑜笑稱：「（台灣）不是真的國家，我希望你們有朝一日回歸祖國，一個中國！」言後他隨即表示，別急著拍手，這不是政治秀，並自嘲他很快就要被取消（取消文化，類抵制）了。

黃瑾瑜在得知一位觀眾來自中國後，立刻說「中國是個好國家」，稱他必須說這些話，因為台下「所有手機都在監聽他說話」。（圖／翻攝自 mrnigelng YouTube）

時至5月20日，黃瑾瑜的微博帳號被禁止發布貼文，頁面顯示「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」，B站也連同遭殃被封鎖。

相關爭議影片雖未發布在內地媒體平台，但黃瑾瑜的YouTube頻道仍遭到小粉紅攻擊。小粉紅指責他「拿無知當有趣」，也有人說他陰陽怪氣支持台獨，批評他把歐美對中國的偏見和謠言全用了一遍。

知名YouTuber「Uncle Roger」和美國華裔YouTuber陳興合作拍攝影片，影片1月10日被上載至YouTube。（Hotpot.tv的Facebook帳戶影片截圖）

黃瑾瑜前幾年因吐槽英國料理節目蛋炒飯做法走紅，2021年1月，坐擁逾300萬訂閱者的Uncle Roger發表一支影片，合作對象是美國華裔youtuber陳興（Mike Chen），影片一出，隨即被小粉紅反映陳興曾發文批評中共，也曾關心新疆維吾爾族人權、香港國安惡法等議題，陳興和父母都是法輪功學員，黃瑾瑜得知後，立刻主動下架影片道歉；當時即被不少網民批評Uncle Roger是為了人民幣「舔共」。