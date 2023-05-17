內地脫口秀演員以野狗比喻解放軍　上海暫停涉事公司全部演出

內地知名脫口秀演員HOUSE（李昊石）疑在演出中以野狗比喻解放軍，拖累其所屬上海笑笙文化傳媒有限公司被罰款逾1300萬（人民幣，下同），並沒收違法所得逾130萬。

上海市文化和旅遊局周三（17日）宣布，將暫停笑果文化在滬全部演出，責令其深刻反省整改。並稱「上海是我們黨的誕生地，不允許任何公司、任何人詆毀人民軍隊的榮譽與尊嚴。」



內地脫口秀演員HOUSE（李昊石）。（新浪娛樂）

上海文旅局表示，經北京文旅局行政管理部門查實，上海笑笙文化傳媒有限公司脫口秀演員李昊石在演出中肆意篡改演出申報內容，出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響。

上海文旅局稱，上海市相關部門已第一時間約談、嚴厲訓誡涉事公司負責人，責令其從即日起暫停在滬全部演出，立即開展內部管理整頓，配合做好立案後續處理。

上海文旅局強調，上海是中國共產黨的誕生地、初心始發地、偉大建黨精神孕育地，「是英雄的人民軍隊在黨的領導下，經過浴血奮戰解放了上海，讓這座東方明珠獲得了新生。」。（新華社）

上海文旅局指出，要求「笑果文化」必須誠懇接受觀眾批評和媒體輿論監督，必須深刻反思此次事件教訓，必須舉一反三立即整改，從內容審核、節目把關、演員管理和藝風藝德建設，以及提高脫口秀演員自身的政治修養、文化素養、價值涵養等多個角度，採取切實措施，堅決杜絕此類問題再次發生。

上海文旅局強調，上海是中國共產黨的誕生地、初心始發地、偉大建黨精神孕育地，「是英雄的人民軍隊在黨的領導下，經過浴血奮戰解放了上海，讓這座東方明珠獲得了新生。」上海這座偉大的城市和生活在這裡的2500萬市民，對人民軍隊有著真摯而深厚的感情，「我們不允許任何公司、任何人以任何方式詆毀人民軍隊的榮譽與尊嚴。」