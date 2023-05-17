脫口秀演員李昊石將解放軍比野狗　中國演出協會發從業抵制公告

內地知名脫口秀演員HOUSE（李昊石）疑在演出中以野狗比喻解放軍，引起廣泛關注。周三（17日）晚上，中國演出行業協會（簡稱「中演協」）發布公告，要求會員單位對李昊石進行從業抵制。



脫口秀演員HOUSE（李昊石）。（新浪娛樂）

中演協稱，據北京市文旅局通報，脫口秀演員李昊石在上周六（5月13日）下午、晚上連續兩場「笑果脫口秀」演出中，肆意篡改演出申報內容，出現嚴重侮辱人民軍隊的情節，造成惡劣社會影響。

中演協表示，中演協根據《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》，啟動行業道德自律評議程序。經評議，決定對李昊石的違規行為進行嚴厲申斥，並根據《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》的規定，要求會員單位對其進行從業抵制。

中演協提醒，從業機構和從業人員要自覺遵守法律法規，加強道德修養，提昇文化素養，自覺講品味、講格調、講責任，堅決抵制低俗、庸俗、媚俗，努力為人民群眾提供更多更好的文藝作品。

中演協指，演出行業要進一步加強行業自律，積極弘揚社會主義核心價值觀，自覺營造和維護良好的行業秩序，為滿足人民群眾日益增長的美好生活需要發揮更大作用。

公開資料顯示，中國演出行業協會是由中國文化部主管的國家一級社會團體，是演出經營主體和演出從業人員自願結成的全國性、行業性、非營利性社會組織。