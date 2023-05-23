官媒指人口老化將是長期基本國情　學者：中國或面臨「慢富快老」

近日，二十屆中央財經委員會第一次會議強調，以人口高質量發展支撐中國式現代化。內地人口問題一直備受關注，對此官媒新華社發表評論，指出「人口老齡化是今後較長一段時期中國的基本國情」，並指要積極應對此現象。



周日（21日），國務院發布《關於推進基本養老服務體系建設的意見》，制定2025年實現基本養老服務制度體系基本健全的目標。周一（22日）晚，新華時評指出要「認識、適應、引領人口發展新常態」。

文章稱，人口老齡化是今後較長一段時期中國的基本國情。2022年，中國60歲及以上老年人口達2.8億。國家衛健委數據測算顯示，預計「十四五」時期，60歲及以上老年人口總量將突破3億，進入中度老齡化階段；2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，進入重度老齡化階段。

適應中國人口發展新常態，要實施積極應對人口老齡化國家戰略，加強養老服務體系建設，積極探索社區嵌入式養老、個性化智慧化居家養老等新模式新業態，不斷滿足老年人多樣化、多層次的養老服務需求，努力實現老有所養、老有所為、老有所樂。同時，建立健全生育支持政策體系，將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮，努力破解「不願生」、「生不起」、「養不起」等難題，推動建設生育友好型社會。

人口老齡化是今後較長一段時期中國的基本國情。（Getty Images）

文章又稱，著力提高人口整體素質，是引領中國人口發展新常態的必由之路。面對人口發展新形勢，要把教育強國建設作為人口高質量發展的戰略工程，推動中國從人力資源大國向人力資源強國邁進。一方面，要加快建設高質量教育體系，全面提高人口科學文化素質、健康素質、思想道德素質，加強勞動技能培訓，提高勞動生產率；另一方面，要深化人才發展體制機制改革，改進人才評價機制，破除「唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項」等沈痾頑疾，激發各類人才創新創造活力，努力實現人力資源的高效開發利用。

另一方面，「經濟觀察網」發表文章，引述學者蔡昉指出，中國經濟可能面臨「慢富快老」的問題，老齡化會以超過預期的幅度加劇，而經濟增長也有可能以超過預期的幅度減速。

文章稱，受少子化和老齡化影響，未來一段時間，中國勞動人口將會出現「兩頭增長，中間薄弱」的狀態，青年人口佔比的增加會加大就業壓力，這也是今年4月中國16至24歲人口失業率比例高達20.4%的原因之一。同時，大齡勞動人口增加下，延後退休時間勢在必行，而盛年人口佔比減少，意味著作為「上有老，下有小」的一代人，他們相應的負擔更重。