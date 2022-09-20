中國逾60歲老年人口2035年料破4億　農村人口老化程度比城鎮高

內地人口老化問題嚴重，9月20日上午，國家衛生健康委召開新聞發布會，介紹2012年11月以來老齡工作進展與成效，國家衛生健康委預計，在2035年左右，中國60歲及以上老年人口將破4億，佔比將超30%。



官方媒體《央視新聞》報道，國家衛生健康委老齡司司長王海東介紹，中國老齡化呈現出數量多、速度快、差異大、任務重的形勢和特點。

老年人口數量多，人口老齡化速度快。截至2021年底，全國60歲及以上老年人口達2.67億，佔總人口的18.9%；65歲及以上老年人口達2億以上，佔總人口的14.2%。據測算，預計「十四五」時期（從2021年至2025年），60歲及以上老年人口總量將突破3億，佔比將超過20%，進入中度老齡化階段。2035年左右，60歲及以上老年人口將突破4億，在總人口中的佔比將超過30%，進入重度老齡化階段。

2022年5月23日在上海兩名老人在超市購物後拿著包走路。（Getty Images）

人口老齡化區域差異大。從城鄉來看，城鎮地區老年人數量比農村多，但農村地區老齡化程度比城鎮地區更高。按照2020年數據，全國60歲及以上人口占轄區人口比重超過20%的省份共有10個，主要集中在東北、川渝等地區。

應對人口老齡化任務重。到2050年前後，中國老年人口規模和比重、老年撫養比和社會撫養比將相繼達到峰值。隨著老年人口持續增加，人口老齡化程度不斷加深，給公共服務供給、社會保障制度可持續發展帶來挑戰，應對任務很重。

截至2021年底，全國參加基本養老保險10.3億人。基本醫療保險覆蓋13.6億人，參保率穩定在95%以上，全民醫保基本實現。長期護理保險試點城市達49個，參保人員達1.45億。