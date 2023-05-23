華春瑩推特發「井底之蛙」漫畫　諷刺G7=世界？

七國集團（G7）廣島峰會日前閉幕，G7成員國固守陣營對抗和冷戰思維，大肆炒作涉華議題，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）更聲稱中國是「全球最大安全挑戰」。中國外交部部長助理、發言人華春瑩5月22日晚間在推特連發多條貼文，駁斥有關言論，並以「井底之蛙」漫畫諷刺：G7不等於全世界。



「一些G7成員稱中國是『全球安全與繁榮的最大威脅』，這是認真的嗎？」華春瑩寫道，「中國是全球經濟增長的頭號引擎（對經濟增長的貢獻超過G7成員國的總和），是140多個國家的主要貿易夥伴，也是聯合國維和行動的第二大出資國。」

「如果中國是一個威脅，那麼那些對主權國家發動戰爭，推翻外國合法政府，退出多邊條約，強迫其他國家切斷供應鏈的G7成員國算什麼？」華春瑩寫道，「現實世界不會被洗腦和愚弄。」

接著華春瑩貼出三張圖片，其中一張描繪了一隻青蛙坐於井底，並問道：「G7=世界？」

另兩張圖則體現了近10年來中國對世界經濟增長的貢獻（38.6%）超過G7成員國總（(25.7%），以及G7國家人口總數和土地面積在全球的佔比分別只有10％和16％。

華春瑩20日早些時候也在推特寫道，「按照G7去風險的邏輯，鑒於有大量非美國公民使用美元，非美元世界是否也應該去風險並停止使用美元？」她進一步質問道，「鑒於1945年對廣島的毀滅性轟炸和1985年《廣場協議》的破壞性影響，日本難道不應該比其他國家更深刻地認識到和平的重要性以及經濟脅迫的危害嗎？」

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時至20日晚間，華春瑩續在推特發出兩場峰會的對比圖。左邊中國—中亞峰會聚焦「共建未來，加強團結合作和促進發展」，配圖是會議前夕遊人如織、共襄峰會盛舉的西安大唐不夜城。右邊G7廣島峰會則「尋求霸權，煽動分裂對抗和壓制發展」，配圖是峰會首日高舉手幅、抗議峰會召開的日本遊行民眾。

針對G7廣島峰會炒作涉華議題，中國外交部回應稱，西方少數幾個發達國家肆意干涉別國內政、操縱全球事務的時代已經一去不復返，敦促七國集團成員順應時代大勢，把精力放到解決自身存在的各種問題，停止搞封閉排他的「小圈子」，停止製造和挑動陣營對抗，回到對話合作的正確道路上來。