美媒：G7要拉攏搖擺國家　仍須繼續努力

彭博社的分析文章指出，5月21落幕的七國集團（G7）峰會顯示，美國及盟友要成功拉攏搖擺國家，還有許多工作得做，因為這些國家也是中國和俄羅斯極力拉攏的對象。



此次峰會邀請了巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）參加，但三人僅籠統地談到和平的必要性，並不支持G7對烏克蘭的看法。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）突然飛到日本廣島參加G7峰會，為他製造了與盧拉和莫迪一對一對話的機會。澤連斯基雖然在星期六（5月20日）與莫迪進行了雙邊會談，但他並沒有和盧拉見上一面。

巴西一名官員說，G7在戰爭中明顯偏袒一方，實際上破壞了和平努力。

不過，英國一名高官認為，G7的努力是成功的。他說，期望印度或巴西突然開始制裁俄羅斯或向烏克蘭運送武器，是不實際的。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）則說，用「施壓」來形容總統拜登（Joe Biden）與盧拉、莫迪和其他領導人的互動是「用錯詞彙」了，美國的目的是強調這些國家在支持「主權和領土完整」的原則方面，可以扮演建設性的角色。

本文獲《聯合早報》授權轉載

