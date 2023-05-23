解放軍列裝地表最強炸藥CL-20、威力增強40%　美議員擬提案跟進

解放軍成功自行合成出「炸藥之王」CL-20，不但號稱成本較TNT低廉、威力還高出數倍，更傳已廣泛在東風-31A等洲際導彈上使用，令美國五角大廈緊張。美國共和黨聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）則打算提案，推動CL-20擴大應用在導彈或彈藥系統。



CL-20炸藥學名為六硝基六氮雜異伍茲烷，最早為美軍在1980年代研發，該種新型火藥較舊型火藥威力強約40%，還能讓砲彈射程更大；不過由於製造成本太貴，當前美軍在各類彈藥中使用的仍然是1940年代，或是更早研發的TNT炸藥，僅有少數武器使用CL-20。

中國的東風系列導彈對美軍在亞太的基地造成很大的威脅。（新華社）

根據美媒報道，解放軍藉由自身研究，已經能部署和應用CL-20炸藥，反觀美國在俄烏戰爭爆發後，軍工業在提高產能上的諸多缺陷被凸顯，包括電腦晶片供應鏈脆弱、生產力不足以涵蓋所有炸藥、彈頭推進裝置等，因此令五角大廈緊張，想縮小與中國間差距，也在裝備中擴大應用CL-20。

報道指出，解放軍已經能將CL-20應用於先進導彈，如東風-31A洲際導彈、東風-41洲際導彈、長劍-10巡航導彈等，使其威力、射程均得到大幅度提升；美國方面，共和黨聯邦眾議員蓋拉格也打算推動擴大CL-20應用，推出《2024國防政策法》修正案要求五角大廈試驗，將CL-20應用於3種彈藥或導彈系統，另有美國生產商表示，正積極研發新製程以大幅降低CL-20製程。