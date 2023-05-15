中國周邊海域暗藏危機　解放軍分四階環海戰備

4月時，中國解放軍進行了環島「聯合利劍」大規模軍演，東部戰區的部隊在台灣周圍部署了數十架戰機和軍艦，這被認為是對台灣總統蔡英文和美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤後的回擊。事實上，這一個月來，中國周邊海域解放軍軍事任務非常頻繁。



大連海事局發布航行警告，渤海海峽黃海北部5月12日執行軍事任務，禁止駛入；浙江海事局發布航行警告，5月12日7時至12時，東海部分海域進行軍事訓練活動，禁止駛入；據中國海事局網站消息，浙江海事局發布航行警告，5月12日7時至21時，杭州灣部分水域進行實彈發射訓練活動，禁止駛入；據中國海事局網站消息，清瀾海事局發布航行警告，5月10日20時至23時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。

在此之前，渤海海峽黃海北部已經連續7天進行了軍事任務，5月9日至11日東部部分海域也在進行軍事訓練⋯⋯

從北至南，渤海、黃海、東海、南海皆有軍事訓練任務，而且是一個挨着一個。這樣的頻率，幾乎涉及中國所有近海海域。如此高密度軍事訓練，就是加緊備戰，同時保持着戰備狀態，一旦局勢有變，那就可以直接開啟實戰。這一方面說明中國周邊的形勢的危險性，另一方面可見習近平多次強調能打仗、打勝仗，要求按照打仗標準搞建設抓準備，中國解放軍部隊完全按照「召之即來、來之能戰、戰之必勝」做戰備準備。

觀察近一段時期以來解放軍近海軍事訓練的情況，大抵可以分別四個部分。

2023年4月10日，解放軍東部戰區圓滿完成環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，圖為戰機在進行空中機動（4月9日攝）。（新華社）

第一階——「環」台灣島

中國其實沒有承認過所謂的「台海中線」，但過去長久以來，無論是戰艦還是戰機都不會跨過這所謂的台海中線，只有在1996年台灣危機後的演習，在海峽中線附近。一直到2022年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國解放軍實現了首次環台島大規模演習，從此以後解放軍巡航台島周邊實現了常態化，徹底抹掉了所謂的「台海中線」。4月，蔡英文訪問過境美國，中國解放軍山東艦帶隊中出巴士海峽，演練拒止作戰任務，同時東部戰區實戰演練「圍島進逼、精確打擊」。解放軍巡航台島的動作幅度越來越大，時不時就對台灣進行360度的「環抱」，且擁抱的姿勢花樣不斷翻新，擁抱力度越來越緊。

仔細疏理訊息會發現，中國解放軍各軍種都在行動。按照台灣方面消息，4月27日，解放軍空軍的一架TB-001無人機實現了環島飛行。5月2日，解放軍海軍的BZK-005也給台島進行360度環飛。BZK-005無人機主要任務是遠程情報、監視和偵察平台。空軍和海軍都來了，且都是無人機。5月11日，陸軍也派出了「彩虹-4」察打一體無人機進行逆時針繞島巡航飛行。

另有消息報導，今年1月時，中國官媒央視公開報導，殲20列裝空軍以來，飛過巴士、宮古、對馬海峽，擔負起常態化巡航東海防空識別區任務，也環繞台灣島參與軍事演練，這是殲20參與台海戰備警巡行動的官宣。據悉之後，殲20時不時就會參與台海戰備警巡行動。

可見，中國解放軍各軍種各戰力的繞島飛行完全常態化。

2023年4月10日，解放軍東部戰區圓滿完成環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，圖為東部戰區陸軍某炮兵旅在進行彈藥裝填（4月9日攝）。新華社發（李振傑 攝）

第二階——南北穿插日本

根據日本防衛省消息，中國海軍055萬噸大驅拉薩艦、052D型驅逐艦貴陽艦、齊齊哈爾艦、054A型護衛艦棗莊艦，以及903A型補給艦太湖艦組成的編隊北出宗谷海峽。也在5月5日，796號電子偵察船中出津輕海峽，橫穿日本。此前的4月29-30日，該船跟拉薩艦編隊一先一後，穿過了韓日之間的對馬海峽。

如果兩撥軍艦進入西太平洋後掉頭南下，則很可能繞着日本寫了個大大的「日」字。並且這已經不是第一次了，去年6月拉薩艦帶隊已經如此行進一次（如圖）。

此外，5月3日，包頭艦和徐州艦從台灣東側南下，然後掉頭北上，最後於5月8日穿過大隅海峽進入東海，形成了一次上下包抄。

為何中國解放軍在日本附近海域如此活動頻繁？

一方面，當然是政治意味。日本首相岸田文雄一會兒打台灣牌，一會兒打南海牌，還同美國一道拉上菲律賓在南海搞軍演。解放軍用這樣的方式自然是給岸田政府以震攝，更是表達中國立場。

另一方面，也是捍衛美國所主張的航行自由權。中國自由航行的最大阻礙，就是美國設置的島鏈。礙於地形制約，進入太平洋的通道不太多，一般是北出對馬海峽（進入日本海），南出巴士海峽，中出宮古海峽或大隅海峽。相對來說，宮古海峽水域寬闊，但如果是趕往白令海峽，北出韓日之間的對馬海峽比較方便。過了對馬海峽仍有三個水道：北出宗谷海峽，南出關門海峽，中出津輕海峽。路過這裏，也可以觀察自衛隊的反應。

第三階——直撲關島

同樣也是根據日本海上自衛隊消息，山東艦4月在結束環島演習之後長途奔襲，直撲關島，抵達了距離關島海域近600公里的地方。此次跟隨山東艦遠征的，一共有4艘戰艦，分別是一艘052D型導彈驅逐艦焦作艦、兩艘054A護衛艦柳州艦和許昌艦，以及一艘4萬噸級的901型補給艦查干湖艦。在去年12月，遼寧艦也曾率領着編隊抵達了同樣的海域。

山東艦直逼美軍關島基地相當於告示：第二島鏈內的目標，解放軍完全可以打擊到。特別是山東艦的背後，還有火箭軍撐腰，航母殺手東風26隨時到崗。

就在前幾天，西方媒體還報道中國海軍094A型戰略核潛艇，攜帶12枚射程可達1.2萬公里的巨浪-3潛射導彈，突然出現在菲律賓東部的菲律賓海，距離關島不足800公里。如果這個消息屬實，那就說明094核潛艇不僅在南海實現了全天候戰備巡航，現在都跑到西太平洋進行巡航了。

日本防衛省公布拍攝到的山東艦航母海上補給圖片。

第四階——仁愛礁拖船就位

全國海事訊息化一體化導助航綜合服務系統顯示，一艘AIS編號為19016的大型拖船5月11日出現在仁愛礁附近，至少已經停留了72小時以上，似乎正處於停泊待命狀態。關於這艘大型拖船的具體參數不得而知，不過煙台打撈局類似規格的拖船「德灃號」參數作為參考，這艘拖船的主機功率為5000BHP（馬力）。按慣常的經驗推斷，這艘拖輪能輕易拖動排水量高達20000噸的船舶。

事實上，南海島礁附近出現漁船、中國的海警船以及被西方媒體稱為「海上民兵船」的漁船出現等都屬於「正常現象」。從3月份以來，中國海警在南海的島礁針對菲律賓的維權行動日漸頻繁，42艘「海上民兵船」圍困中業島就在三月初，這個一直持續到3月中旬。4月23日，一艘帶着美聯社多名記者的菲律賓海警巡邏艇在接近仁愛礁時被中國一艘大型海警船橫切擋住去路，並收到了中國海警船發出的中英文警告：菲律賓巡邏艇已經進入中國領土範圍，要求菲律賓海警巡邏艇立刻離開該海域。

美國和菲律賓軍方2023年4月11日在位於菲律賓馬尼拉的奎松城（Quezon City）的菲陸軍總部啟動為期18天的2023年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍事演習。（Reuters）

19016的大型拖船出現在仁愛礁附近的目的幹什麼？ 1999年菲律賓政府蓄意讓已經報廢的BRP Sierra Madre坦克登陸艦在仁愛礁坐灘，作為菲律賓海軍陸戰隊的前哨基地，試圖既成事實讓菲律賓擁有對仁愛礁的話語權。菲律賓坦克登陸艦非法坐灘仁愛礁後，11名菲律賓海軍陸戰隊員被安排駐守該登陸艦，菲方會隔三差五的對這些駐守人員進行補給，艦上條件非常惡劣。19016的大型拖船出現在仁愛礁附近的目的是可想而知的。

值得注意的是，2014年8月之後，中國開始在永暑礁、美濟礁、渚碧礁以及東門礁、華陽礁、南薰礁的吹填工程，到2015年底，南海吹填工作基本結束，之後轉入島礁建設任務，到目前為止，南海各大島礁早已擔任起了重要的國防、科學等重要任務。

誰也不知道戰爭什麼時候會到來，中國有所準備也是一種必然，畢竟中方是決不允許生亂生戰的，這關乎中國的國防安全利益。在東海最為敏感的自然就是台灣問題，台灣當局正在不斷地搞「謀獨」小動作。美國、日本等國也在不斷對民進黨進行各種支持，美台軍事勾連在加劇，日本更是拋出了各種承諾，甚至揚言「台灣有事就是日本有事」。

在這樣的情況之下，台海局勢是極為危險的，稍有不慎就有可能爆發戰爭。因此，中國必須對此有所準備，要做最壞的預案，做最佳的攻擊計劃。只有保持強大的軍事威懾力，才能維持兩岸局勢的穩定。中國軍方一直以此為戰備。

南海方面，菲律賓和美國近一段時期一直在眉來眼去，不斷在南海挑戰中國利益。菲律賓為美國提供了靠近南海的軍事基地，雙方還進行了聯合軍事演習。美國想要掌控南海航道，菲律賓想要奪取南海島嶼。近段時間，南海的局勢越發緊張，中國海警船與菲律賓的船隻對峙事件也時有發生。

中國周邊海域現在看上去安穩，其實處處暗藏危機，形勢也是極為緊張的。因為任何一處都有可能突然爆發劇烈衝突，屆時中方營造的和平局面必然會被打破。不過從中方的這些軍演動作中也可以看出，中國是早有準備的，真的爆發戰爭，解放軍也有能力和決心維護國防安全。