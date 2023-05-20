解放軍打造兩棲登陸神器「歐洲野牛」　可運2坦克在台灣任意登陸

近期中國東部戰區第一艘「國產型」「歐洲野牛」氣墊登陸艇正式服役，引起軍事迷關注。這艘舷號「362」，被譽為「奪台神器」的大型氣墊登陸艇，預料將成為解放軍海軍登陸作戰的重要力量。



「歐洲野牛」氣墊登陸艇是烏克蘭製造的當今世界上最大的氣墊登陸艦，主要用於兩棲作戰，運送戰鬥裝備和海軍登陸部隊，最大航速 60 節，能以 55 節航速持續航行 300 海里，可在未構築工事的岸邊登陸，對灘頭部隊提供火力支援，同時還可運送水雷，布設主動雷障。

體積大的結果下，歐洲野牛級配備的火力大大高於其他氣墊登陸艇。（微博圖片）

2009年7月2日，中國與烏克蘭簽訂了合同，共花費3.15億美元訂購4艘，其中2艘在烏克蘭完成，並由烏克蘭向中國提供全部技術資料，之後2艘將在中國境內完成組裝。有別於「原裝進口」，因應解放軍需求，軍方已將該型登陸艇「國產化」更新。與常規艦船相比，氣墊船的技術難點是在燃氣輪機上，這需要專用的中型燃氣輪機，用做推進系統和升力扇，而中國在燃氣輪機領域發展時間短，研製中型燃氣輪機的技術還比較欠缺，仿製世界最大的「歐洲野牛」登陸艇有很高難度。

直到2017年8月，有媒體披露，中國軍工企業已經克服野牛氣墊艇國產化中的技術障礙，除了本來訂購的4艘原裝氣墊艇之外，已開始批量自行生產國造氣墊艇，且造船廠內也出現了批量型野牛氣墊艇的身影。

傳統的歐洲野牛級氣墊登陸艇是針對在黑海的氣候下設計的，只能在4級海況，浪高2米、風速12米/秒的情況下行駛，因此解放軍有必要因應需求「國產化」改良。（網絡照片）

《強武堂》指出，在現代登陸作戰中，氣墊登陸艇是必不可少的登陸利器。經過長期研製，中國生產出領先原裝「歐洲野牛」登陸艇安裝的燃氣輪機，不但重量減輕了 700 公斤，低頻振動和高噪音也大幅度下降了。

此外中國還還造了很多半潛船，用半潛船馱著「歐洲野牛」，可以在海上任何一個地區發揮登陸作用，台灣任何一個地方，它都可能登陸。且「歐洲野牛」運載量很大，一次可以運兩輛坦克，幫助解放軍陸上作戰。