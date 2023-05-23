國泰空姐涉嘲乘客英語　胡錫進：建議非廣東乘客以後只講普通話

前日（21日），國泰航空一班由成都飛香港的CX987航班上，涉嫌有空中服務員歧視機上內地乘客語言水平，結果被乘客投訴，掀起軒然大波，國泰事後道歉。對此，《環球時報》前任總編輯胡錫進周二（23日）評論指，部分國泰員工對內地乘客的態度確實很成問題，並建議非廣東地區的乘客以後坐國泰時都只講普通話。



胡錫進表示，國泰航空發聲明，對有關旅客在其航班上的不愉快經歷深表歉意，這個態度還是不錯的。但是如果披露者講述的細節都是事實的話，那麼國泰員工裡一些人對內地乘客的態度確實很成問題。恐怕不光需要處罰相關空中服務員，真的還需要在國泰員工中開展尊重包括內地在內所有乘客的教育。

他特別提到，香港反修例示威期間，一些國泰員工有非常錯誤的表現。端正員工的價值觀，不讓有問題的價值觀在對客戶的服務中有所浮現，這是每一個大型公司都要重視去做的一件事。內地市場對國泰無疑很重要，維護自己在內地公眾中的形象對國泰同樣很重要。從國泰迅速發致歉聲明可以看出，國泰對此也的確是高度重視的。

最後，胡錫進建議，非廣東地區的乘客以後坐國泰都只講普通話。他認為，內地這麼大市場，國泰理應為飛內地的航班配足能講普通話的空服員。乘外航去其他國家，建議也都先講普通話，實在講不通再說外文，那些航空公司都有義務配懂中文的空服員。目前在各大國際機場，免稅店裏懂中文的櫃檯服務員比比皆是，「航空公司為何就做不到呢？不應該。尊重有一部分是要靠我們自己掙來的。」