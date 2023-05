國泰爆歧視風波　官媒：應重拳整頓　內地遊客是香港衣食父母

內地有網民指控國泰航空的空中服務員歧視非英語乘客。涉事的31秒錄音曝光,顯示有空姐嘲諷乘客將「blanket」(毛毯)誤說成「carpet」(地毯)。周一(22日)晚,國泰航空發布聲明,表示會進行嚴肅調查處理,並致歉。



官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」23日(周二)發文稱,國泰航空不能只是每次道歉,而應重拳整頓,建章立制,從根子上剎停歪風。



「俠客島」的文章稱,國泰航空的空中服務員歧視非英語乘客的新聞發生在香港回歸祖國25年多後、香港局勢由亂轉治已3年的2023年,尤為震驚。

文章引述網友發帖稱,國泰航空服務人員歧視內地乘客的消息不是孤例,多年來曾不時冒頭。這家由外國人成立、其母集團也有英資背景的航空公司,在香港經歷了回歸前的近50年歲月,其公司文化似乎保留了某種崇拜洋人、尊重香港人而看不起內地人的乖戾情緒和莫名優越感。

文章稱,一個在全世界有業務的航空公司對乘客抱有地域性歧視,只能暴露公司的業務素質之低,暴露部分人的國族認同偏差、心理扭曲以及文化和專業素養之低。

文章稱,香港是中國的香港,香港的發展離不開國家和內地的支持,內地遊客是香港服務業的衣食父母之一,內地之發展也早已超出一些井底之蛙的眼界,無論從哪個角度,員工歧視說普通話的內地人,都是絕不應該發生的事。國泰航空不能只是每次道歉,而應重拳整頓,建章立制,從根子上剎停歪風。

文章最後稱,同時也應看到,國泰航空不能代表香港服務業,更不能代表香港。這種惡劣事件在今天的香港是局部和偶發的。香港正日益重視普通話,年輕一代的普通話水平突飛猛進,公務員隊伍對普通話的要求越來越高。在香港,崇拜英語而看不起普通話的逆流勢必將湮滅於歷史大潮。

據早前報道,有網民在社交平台發帖稱,其於周日(21日)搭乘國泰航空CX987航班,由四川成都飛往香港,座位剛好在最後一排空服員準備餐食及休息之處。據他描述,飛行期間,空服員不間斷使用英語、粵語抱怨乘客。

+ 6

31秒錄音內容曝光:

經歷事件的網民同時上載一段長31秒的嘈雜錄音,疑似為一群空姐在討論有乘客將「blanket」(毛毯)誤說成「carpet」(地毯)的事。

在錄音中,首先有空姐似在釐清問題時稱「carpet on the floor」(地毯在地板上),用以解釋「carpet」(地毯)一詞,然後又有空姐語氣肯定地說「blanket」(毛毯)一詞,似在指出乘客實際想要的是「blanket」(毛毯)。之後又有空姐以普通話說出「毛毯,No」。

其後一名空姐稱「If you cannot say blanket in English, you cannot have it」(如果你不會說「毛毯」的英文, 你就不能獲取它),隨即引起一眾空姐的笑聲。

有人隨即又強調「carpet is on the floor」(地毯是在地板上)。有人回應說「true」(真的),也有人嘲諷稱「feel free if you want」(你想要的話,可以隨便拿去),又有人以廣東話嘲笑稱「拆左佢」。