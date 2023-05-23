國泰爆歧視風波　官媒：應重拳整頓　內地遊客是香港衣食父母

內地有網民指控國泰航空的空中服務員歧視非英語乘客。涉事的31秒錄音曝光，顯示有空姐嘲諷乘客將「blanket」（毛毯）誤說成「carpet」（地毯）。周一（22日）晚，國泰航空發布聲明，表示會進行嚴肅調查處理，並致歉。



官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」23日（周二）發文稱，國泰航空不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上剎停歪風。



「俠客島」的文章稱，國泰航空的空中服務員歧視非英語乘客的新聞發生在香港回歸祖國25年多後、香港局勢由亂轉治已3年的2023年，尤為震驚。

文章引述網友發帖稱，國泰航空服務人員歧視內地乘客的消息不是孤例，多年來曾不時冒頭。這家由外國人成立、其母集團也有英資背景的航空公司，在香港經歷了回歸前的近50年歲月，其公司文化似乎保留了某種崇拜洋人、尊重香港人而看不起內地人的乖戾情緒和莫名優越感。

文章稱，一個在全世界有業務的航空公司對乘客抱有地域性歧視，只能暴露公司的業務素質之低，暴露部分人的國族認同偏差、心理扭曲以及文化和專業素養之低。

文章稱，香港是中國的香港，香港的發展離不開國家和內地的支持，內地遊客是香港服務業的衣食父母之一，內地之發展也早已超出一些井底之蛙的眼界，無論從哪個角度，員工歧視說普通話的內地人，都是絕不應該發生的事。國泰航空不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上剎停歪風。

文章最後稱，同時也應看到，國泰航空不能代表香港服務業，更不能代表香港。這種惡劣事件在今天的香港是局部和偶發的。香港正日益重視普通話，年輕一代的普通話水平突飛猛進，公務員隊伍對普通話的要求越來越高。在香港，崇拜英語而看不起普通話的逆流勢必將湮滅於歷史大潮。

據早前報道，有網民在社交平台發帖稱，其於周日（21日）搭乘國泰航空CX987航班，由四川成都飛往香港，座位剛好在最後一排空服員準備餐食及休息之處。據他描述，飛行期間，空服員不間斷使用英語、粵語抱怨乘客。

+ 6

31秒錄音內容曝光：

經歷事件的網民同時上載一段長31秒的嘈雜錄音，疑似為一群空姐在討論有乘客將「blanket」（毛毯）誤說成「carpet」（地毯）的事。

在錄音中，首先有空姐似在釐清問題時稱「carpet on the floor」（地毯在地板上），用以解釋「carpet」（地毯）一詞，然後又有空姐語氣肯定地說「blanket」（毛毯）一詞，似在指出乘客實際想要的是「blanket」（毛毯）。之後又有空姐以普通話說出「毛毯，No」。

其後一名空姐稱「If you cannot say blanket in English, you cannot have it」（如果你不會說「毛毯」的英文， 你就不能獲取它），隨即引起一眾空姐的笑聲。

有人隨即又強調「carpet is on the floor」（地毯是在地板上）。有人回應說「true」（真的），也有人嘲諷稱「feel free if you want」（你想要的話，可以隨便拿去），又有人以廣東話嘲笑稱「拆左佢」。