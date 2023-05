國泰空姐被爆歧視內地旅客　嘲客不會英文不配拿毛毯！國泰急跪低

近日有內地網民在社交媒體上發帖,怒訴國泰航空公司的空中服務員歧視非英語乘客,更貼出了當時的錄音檔。事件引發了無數內地網民的怒火,也有多人曾經遇到過類似經驗,一同留言砲轟國泰航空。昨晚(22日),國泰航空急發聲明致歉滅火,但網上的討伐聲量仍然不斷,更有網民譏國泰航空”Cathay Pacific”應改名為”Carpet Pacific”!



資料圖片

發帖網民稱自己因有國泰航空大灣區贈票,於前日(21日)搭乘國泰航空CX987航班,由四川成都飛往香港,自己的座位靠近機尾位置,接近空服員準備餐食及休息之處。他稱自己不是本人受到了歧視,而是在飛行期間,不斷聽到空服員以英語、粵語抱怨乘客。空服員稱「If you cannot speak blanket, you cannot have it」(如果他們不會說毛毯的英文, 那他們就不配毛毯)、「Carpet is on the floor」(地毯是在地上)。

網民猜測為前排旅客因英語不好,想拿毛毯又不會說,只好努力用認識的英文單詞「Carpet」解釋「Blanket」,結果卻被空服員「恥笑」,從錄音片段可以清楚聽到空服員的嘲笑聲。除此之外,網民稱鄰座附近的女士,嘗試用英文向空服員詢問如何填寫入境卡,得到的也只是「無比不耐煩」的回答。

《春嬌與志明》劇照

另外,有一位老人在起飛後不久,便抱著小孩去洗手間。空姐在後面先用粵語廣播「安全燈號還未熄滅,請問到座位」(老人離位是不對,沒有遵守安全信號),但空姐之後向同事說「他們聽不懂人話啦」。網民直言「整個航班,我的心沒有一刻是不心痛不難過不憤怒的。整個航班兩個半小時,對旅客的侮辱言語以及陰陽怪氣就在我後面講了兩個半小時」,對旅客極不友善,更是連基本尊重都沒有,歧視非英語乘客,反問國泰航空「請問這就是你們培訓的員工質素?」。在落機前,網民特意向「乘務長」說明情況和告知將會作出正式投訴。

《機場特警》劇照

事件後來在網絡上不斷發酵,有不少內地網民也表示曾遭受到類似的歧視,「一上來跟我講粵語,我跟她說英語,我有備而來知道講普通話會被歧視。結果她英語不流利,聽不懂我說的,然後和我改說普通話。很多空姐其實英語很差,會的就那幾句,其他的她們聽不懂」、「以後我們坐國泰都說carpet」、「所以我回國從來都不坐國泰,我是廣東人會講粵語,我也不坐。國泰出了名的歧視內地人」、「那口音還有空嘲笑別人 哈哈哈」。

昨晚(22日)國泰航空發布聲明,指已知悉有關旅客在CX987航班上的不愉快經歷,公司對此深表歉意。國泰航空一直以來致力於為旅客提供高品質的服務,對於此次事件高度重視。公司已經聯繫相關旅客進一步了解情況,並會進行嚴肅調查處理。「在此,我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意」。惟網民對國泰航空的道歉聲明不買帳,繼續留言怒轟歧視行為,更要求涉事空姐出面道歉,稱「Show us the blanket queen」,譏國泰航空”Cathay Pacific”應改名為”Carpet Pacific”。