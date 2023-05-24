與情夫合謀槍殺親夫藏屍工廠　女商人遭另一情夫舉報後被執行死刑

四川成都一名女商會會長，先後同兩任情夫謀殺親夫，並最終於2016年7月槍擊親夫頭部致其當場死亡，其後更拋屍廢棄工廠。不過，當中一名情夫案發兩年後向警方舉報了上述惡行，據知情人士透露，這名女商會會長去年12月因犯故意殺人罪被執行死刑。



程海燕是浙江龍泉人，1997年左右到四川成都經商。（網上圖片）

綜合內媒報道，罪犯程海燕是浙江龍泉人，1997年左右到四川成都經商，先後在當地最繁華的春熙路開設了百貨商場及多間酒店，並擔任了成都龍泉商會的會長。

截至2015年底時，程海燕已經擁有四川美集投資有限公司、成都君隆投資管理有限公司兩個主要以中高檔寫字樓、商舖業務為主的投資管理企業，還擁有尚美成時尚館、崇熙物業、晉陽大廈等多間百貨商場和物業，總營業額達2億元人民幣。

浙江龍泉的媒體發布《程海燕在成都商海打拼的女中豪傑》一文，稱「正如她的名字一樣，她猶如一隻乘風破浪的海燕，在成都的商海裏翱翔」。（龍泉新聞網）

2016年3月9日，浙江龍泉的媒體發布《程海燕在成都商海打拼的女中豪傑》一文，稱「正如她的名字一樣，她猶如一隻乘風破浪的海燕，在成都的商海裏翱翔。」

惟2010年前後，程海燕因與丈夫葉某平感情不合，與公司員工杜寶田發展成為情人關係，之後程海燕夫婦關係進一步惡化，程海燕同杜寶田多次試圖謀殺葉某平。二人通過網絡搜尋致人死亡的方法後，由杜寶田購買二氧化碳、一氧化碳、黃曲黴素等物品交給程海燕為殺人做準備，但程海燕因害怕、準備不充分等原因未繼續實施犯罪。

程海燕、葉某平夫妻倆曾經營的美集酒店。（上游新聞）

2015年，葉某平與趙某蘭發生婚外情，導致趙某蘭懷孕，葉某平向程海燕提出離婚並要求分割財產。程海燕意圖殺害葉某平的心思再起，並僱傭第二任情夫劉偉東實施殺人。

程海燕將安眠藥及從杜寶田處獲得的一把手槍及子彈等工具交給劉偉東，並與劉偉東租賃了成都市龍泉驛區一廢棄工廠辦公樓作為藏屍地點。2016年7月9日，在程海燕的多次催促下，劉偉東使用安眠藥導致葉某平昏迷，並夥同另外兩人駕車將昏迷的葉某平運至成都市龍泉驛區山泉鎮美滿村附近路段，由劉偉東在車後排座位開槍擊中葉某平頭部，致葉某平當場死亡，隨後三人將屍體運至廢棄工廠拋入一樓房間的坑內，最終使用石灰、水泥等物完成屍體掩埋。

成都中院發布的關於程海燕犯罪事實的布告。（上游新聞）

及至2018年4月，程海燕的第一任情夫杜寶田向警方舉報程海燕和劉偉東合謀殺害葉某平。當年5月4日，成都警方在程海燕辦公室保險櫃內，檢獲並扣押手槍1支、子彈10發。翌日，葉某平遇害近兩年後，警方在廢棄工廠挖掘出葉某平的屍體。經鑑定，葉某平符合顱腦槍彈損傷死亡。

司法公開信息顯示，2018年12月3日，成都市中級人民法院對該宗殺夫案立案，對主謀程海燕、情夫劉偉東、杜寶田，以及另兩名協助殺人者進行審判。據知情人士介紹，2022年12月，程海燕被以故意殺人罪、非法買賣、持有槍支罪執行死刑，當地法院沒有公布該案相關人員具體判決。