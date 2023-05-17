中國籍情侶魂斷峇里島破案　雙方曾爭吵　男子殺女友後割頸自殺

一對中國籍情侶5月1日被發現全身赤裸死於峇里島金巴蘭洲際酒店（Jimbaran Intercontinental Hotel）。據印尼媒體周三（17日）報道，該宗命案已經調查完結，最終結果表明兩人死於互相傷害和自殺。



據印尼傳媒報道，案發現場有大量血迹。（RadarBali網站截圖）

據《IDN TIMES》報道，法醫已查明兩人死因。在5月1日下午1時，對女性死者程某的屍體進行外部檢查發現，其左額頭一處瘀傷，四肢及膝部瘀傷，頸部前面發現了線條形式的擦傷，鼻子和口中還流出了白色細泡沫。

5月5日上午進行的屍檢發現，程某的氣管有瘀傷，前額外傷，呼吸道有泡沫。對內臟器官的檢查顯示窒息或缺氧迹象。專家對此表示，由此可以斷定傷害是由鈍器暴力造成，而細泡沫則代表溺水而亡，頸部的撕裂傷對應圈套事件，「我們得出這個死亡原因，是水進入受害者呼吸道，導致受害者窒息。」同時，從峇里島警方法醫實驗室進行的毒理學檢查結果看，程某屍體中未發現危險物質或毒品。

而在對男性死者李某的屍體進行外部檢查發現，他全身有20處開放性傷口，包括頸部兩側、左胸、雙手背部、左手腕及雙腳背，這些開放性傷口周圍，包括胸部和腹部還有線條形式的擦傷，許多傷害是典型的切割傷。

同時，5月7日進行的屍檢結果顯示，李某頸部左右兩側聚集的開放性傷口導致頸靜脈被切斷。左右頸部的第一層也被切斷。專家表示，「如果我們看開放的傷口，就會發現成群結隊的深淺傷口以及擦傷。這些是通常發生在自傷者身上的傷害。屍體的死因是頸部受到劇烈暴力。」

事故發生後，有網民轉發女事主以往於社交平台發布的個人照片：（按圖了解）

峇里島警方法醫實驗室生物化學分部負責人說，對犯罪現場發現的血液進行血清學檢查，發現與李某的血液相同。對兩名受害人的器官和體液樣本進行毒理學檢查，未檢出農藥、危險藥物、麻醉劑或酒精。

另外，根據當地警方調查，男女死者當日從馬來西亞飛往峇里島，計劃入住A酒店時卻產生爭吵。據酒店前台人員憶述，當時男子的胳膊已受傷，用白色毛巾包裹進行止血。亦有知情人士表述，在雙方住進峇里島金巴蘭洲際酒店，男子李某將女朋友程某殺害，隨即用可能來自酒樽的玻璃碎片自殺。