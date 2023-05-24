國泰風波｜抖音竟有人冒認舉報者開直播　侃侃而談收獲大量打賞

國泰航空發生空中服務員歧視非英語乘客風波，引發輿論風波。《香港01》記者卻發現，網上有人冒認舉報人，在內地抖音平台直播回應事件，並收獲大量打賞。涉事抖音帳號目前已被封禁。



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《香港01》記者發現，名為「白金大叔」的抖音帳號（IP屬地顯示在廣東）在23日（周二）晚上開直播，自稱為事件中的舉報人的男子廖先生在直播中聲稱，事發後國泰航空第一時間發郵件向他道歉，並詢問事件細節。廖先生還聲稱「歧視的不止有3個人，而是有一群，整個航班都是這種氛圍」等內容。

在該場直播的高峰時期，有至少逾1500人同時觀看，不少觀眾向直播主發出禮物打賞，該場直播甚至有近10萬點讚。

然而，在「白金大叔」直播期間，已有不少觀眾留言質疑其不是當事人。

翻查紀錄，舉報歧視事件的帖文及錄音最早出現在小紅書上，帳號為「小紅薯62755FCA」（IP屬地：香港），舉報帖文於5月21日發出，該帖文並獲國泰航空的小紅書官方帳號回應。國泰航空回應稱：「我們已經聯繫相關旅客進一步了解情況，並會進行嚴肅調查處理。在此，我們對於此事件給大家帶來的困擾再次致以深深的歉意。」

在23日（周二）晚上，即抖音帳號「白金大叔」直播期間，有網民在「小紅薯62755FCA」小紅書帳號的帖子下貼出「白金大叔」的直播畫面截圖，「小紅薯62755FCA」即回應稱「這不是我，我只有小紅書一個帳號」。

「小紅薯62755FCA」在簡介上也聲稱，「我未接受任何一家媒體採訪，也沒有其他平台帳號」。



「白金大叔」的抖音帳號早前也曾發出舉報國泰歧視事件的帖文及錄音，內容與「小紅薯62755FCA」類似，只有部分字眼不同。

由於早前「白金大叔」的抖音帳號設定「全員禁言」，《香港01》記者未能與其聯繫。而「白金大叔」的抖音帳號主頁目前顯示為「由於違反《抖音社區自律公約》相關規定，該帳號已被封禁」。