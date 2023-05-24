國泰風波｜人民日報海外版再痛批：在香港歧視普通話　注定是笑話

國泰航空發生空中服務員歧視非英語乘客風波，官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」繼在昨日（23日）中午發文後，同日晚上再發長文批評國泰航空。



文章題為「在香港歧視普通話，注定是個笑話」，又指香港國安法頒布後，「在國泰航空這般規模龐大的企業，居然仍有人蟄伏於陰暗角落，腦子裏殘留著不知今夕何夕的錯亂思維，不得不讓人深思」。



「俠客島」的文章稱，國泰航空服務人員歧視內地乘客的消息不是孤例，多年來時有耳聞。比如，有乘客表明自己是內地遊客後，國泰航空空姐的態度立即從微笑服務變成冷漠以對；有空姐全程用英語、粵語與乘客交流，假裝自己聽不懂普通話；還有內地遊客在登機排隊時，被國泰地勤人員故意叫出隊伍，進行額外檢查……

文章稱，歧視非英語乘客事件的責任顯然不能僅推給幾名涉事員工，國泰應該反省的是自己的管理制度和公司文化。應該說，國泰這家由外國人成立、母集團也有英資背景的航空公司，在香港經歷了回歸前的近50年歲月，其公司文化似乎保留了某種崇拜洋人、相對尊重香港人而看不起內地人的乖戾情緒和莫名優越感。

文章批評，一個在全世界都有業務的航空公司對乘客抱有地域性歧視，簡直匪夷所思。作為中國香港居民的空姐在自身工作崗位上公然歧視祖國和內地同胞，更暴露了有些人的國族認同偏差、心理扭曲以及文化、專業素養之極度欠缺。

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文章又稱，香港國安法頒布後，反中亂港分子受到嚴懲，法律漏洞得到補全，香港的整體環境重歸寧靜，炒作內地與香港矛盾者也已不敢露頭。但在國泰航空這般規模龐大的企業，居然仍有人蟄伏於陰暗角落，腦子裏殘留著不知今夕何夕的錯亂思維，不得不讓人深思。

文章最後稱，隨著香港日益融入國家發展大局，香港與內地交流交往愈加暢旺頻繁，在中國的香港，崇拜英語而看不起普通話的逆流必將快速湮沒於歷史大潮。