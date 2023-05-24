中國高鐵出海　首單「印尼雅萬高鐵」將於6月運營通車

作為中國高鐵走出國門「第一單」，連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆的雅萬高鐵本月22日開始聯調聯試，預計6月全線開通運營。雅萬高鐵的啟航，是中國與印尼兩國共建「一帶一路」的里程碑專案，對兩國都意義非凡。



內媒《澎湃新聞》24日報道，雅萬高鐵目前工程建設進展順利，路基、橋涵、隧道等土建工程全部完成，軌道、四電工程基本完成，運營準備工作有序開展。聯調聯試結束後，還要進行運行試驗和安全評估，以上環節完成後將開通運營。預計2023年6月建成通車。

據中國鐵路國際有限公司相關負責人說法，聯調聯試是在高速鐵路開通前進行的嚴格試驗檢測和設備調整優化，以確保動車組列車安全平穩運行。

2023年5月22日印尼動車組司機駕駛雅萬高鐵綜合檢測列車行駛在雅萬高鐵沿線。（新華社）

論起雅萬高鐵興建的緣起，印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）2014年11月訪中出席APEC峰會期間，乘坐了京津城際高鐵，高速、安全、舒適的中國高鐵給他留下了深刻印象。佐科維多多當即決定，印尼也要修建自己的高鐵。次年10月，中國、印尼便正式簽署協定，2016年1月舉行開工儀式，2018年6月正式開工。

工期時至2022年11月，雅萬高鐵順利完成首次試驗運行，2023年3月完成全線軌道鋪通，5月18日，雅萬高鐵全線實現「電通」。

2023年3月31日印尼雅加達雅萬高鐵哈利姆車站，工人鋪設雅萬高鐵全線最後一根鋼軌。（新華社）

雅萬高鐵是印尼和東南亞的首條高速鐵路，連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長約142公里，最高設計時速350公里。這是「一帶一路」建設和中國、印尼兩國務實合作的標誌性專案，也是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設專案，全線採用中國技術、中國標準。建成通車後，兩地間的旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘。