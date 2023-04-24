中國高鐵「快穩準」立硬幣都不倒？　馬斯克Twitter評論「True」

昨日（23日）宏盟集團總經理、風險投資人符傳志（Alvin Foo）在Twitter發布一段乘坐「復興號」高鐵的影片，大讚「舒適、寬敞、超快、準時」，引發關注，就連Twitter老闆Elon Musk都留言贊同「True（真的）」。



Alvin Foo在推文中稱，「我坐過中國的豪華高鐵，必須說它比搭飛機好多了。它舒適、寬敞、超快，更重要的是準時。如果去中國旅遊，你一定要試試。」

影片中，他通過車廂內的服務，拖鞋、毛巾等貼心用品，可口的餐食，以及智能座艙設計等詳細介紹了「復興號智能動車組」完善齊全的內部功能。當談到速度時，他展示了「347km／ｈ」的列車運行速度，感歎「從杭州到北京4個半小時就到了」，且穩穩當當豎起的硬幣紋絲不動。

Alvin Foo的推文引發海外網民關注，其中Elon Musk評論「True」表示贊同。在中國工作多年的企業家Steve Mushero也留言表示，「以前一直坐高鐵，比飛機更好。不麻煩，一直有wifi或5G網絡，座位上有充電店員，還可以散步。」

在其推文下，有許多海外網民稱，如果到中國旅行，一定會嘗試；還有美國網民表示，「美國也需要這些！」