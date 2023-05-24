武漢小學生校內遭老師駕車輾斃　20多歲肇事老師被警帶走

湖北武漢弘橋小學內發生一宗車禍，一名學生遭老師駕車輾斃，肇事老師已被警方帶走。當地警方表示，事件正在調查處理中。



湖北武漢弘橋小學內發生一宗車禍，一名學生遭老師駕車輾斃。（封面新聞）

據《封面新聞》報道，事發於周二（23日）下午1時許，一名弘橋小學一年級學生，在校園內遭老師駕車輾壓。學生家長表示，當日下午2時左右接到班主任老師通知，趕到醫院後被告知搶救無效死亡，家長並質疑肇事老師有酒駕情節。

當地教育局和校方介紹，肇事老師與學生並無交集，23日上午，這名老師正常在校上課，中午在學校飯堂就餐，沒有飲酒情況。按照安排，這名老師下午要外出參加培訓活動，他從地下車庫將車開到校門口十多米的位置停下，等另外一名老師同行。

上述人員續指，「老師停車期間，這個孩子跑到車前邊蹲下來了，不知道是在繫鞋帶還是做什麼。然後車子啟動，可能因為盲區原因，老師開車輾壓到孩子，左側兩個車輪輾壓過去之後車子停下。」

學校負責人指出，肇事者今年20多歲，是一名入職3、4年的男語文老師。校方對事件感到痛惜，將積極配合警方調查，警方已經帶走閉路電視畫面等素材，家屬也可隨時查看。學生家長翻看閉路電視後表示，孩子曾遭到兩次輾壓，「孩子第一次在那裡被壓到以後，司機沒有下來檢查，停了一下繼續往前開，連續兩次輾壓，我敢問如果他上車前正常，檢查車子的周邊，或者是沒有第二次輾壓，那我孩子是不是就不會離開我了。」