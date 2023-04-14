16歲網紅揸大膽車 網民溫提反斥「危險你X」 終與友人車禍雙亡
撰文：中天新聞網
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大陸16歲網美「小嬌妻」（孫姓少女），沒有電單車執照，但卻常在抖音上載出穿可愛套裝騎重型電單車的影片，雖然有網民留言提醒「危險」，但她不以為意，還反嗆「危險nm（危險你X）」，未料4月13日她載朋友外出卻意外自撞分隔島身亡，讓人不勝唏噓。
年輕女網民不知危險，終與友人遇上憾事：（按圖了解）
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位於晉寧區湖南路上海梗村路段上，有騎士撞上分隔島摔車，兩人死亡。昆明市晉寧分局交警指出，他們於4月13日7時許接獲通報，到場發現，死者正是16歲的孫姓少女（小嬌妻）。
消息曝光後在微博上引發熱議：
．「危險nm這話說出來我就沒有憐憫之心了」
．「陌生好友好心告誡，她卻罵人家，這不叫叛逆，叫自以為是」
．「沒素質和年齡小是兩碼子事」
也有網民緩頰：
．「一個十幾歲的孩子叛逆期懂甚麼，人死了不要去嘲笑」
．「不要拿成人的認知去評判一個孩子」
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