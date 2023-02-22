老翁車禍亡11年後死而復生　警方：已恢復戶口，將核實死者身份

數年前，重慶忠縣患有精神疾病的老翁周康羅走失，其「屍體」在失蹤20多天後尋獲並被家屬認領火化，未料他在11年後竟奇跡般「復活」，與曾相依為命的二哥團圓後失聲痛哭。

2月22日，忠縣公安局發布通報解釋事件，並已為周翁恢復戶口，納入困難人員幫扶，送院治療。



通報稱，網傳「周康羅」實為周康落，生於1945年，其父母早年離世，2010年9月確診患有精神分裂症，在忠縣馬灌鎮高洞敬老院居住。2014年1月，周康落因患慢性支氣管炎、胃炎、膽囊炎等疾病，敬老院將其送至醫院治療。

2014年1月12日，周康落自行從醫院出走，馬灌鎮人民政府民政辦和敬老院相關工作人員通過發布尋人啟事等方式，多方查找未果。

2014年2月18日，忠縣公安局接群眾報警，稱在忠縣馬灌鎮大橋村路邊雜草叢中發現一具男性屍體，衣衫破爛，屍表無外傷。警方經現場勘查、屍表檢驗、毒化檢驗，排除刑事案件（網傳老人被確認車禍死亡、面目全非等不屬實）。

周康羅被送到救助站時，帶著破舊的帽、留著長長的鬍鬚和頭髮。（瀟湘晨報）

忠縣公安局法醫依法現場提取了該屍體DNA、體貌特徵等信息，通過查詢比對，一時未能查找比對到能確認屍體身份的相關信息。

民警圍繞屍源開展調查走訪，經馬灌鎮合心村村民辨認死者係周康落。後經周康落侄兒、堂兄、侄女等多名親屬辨認，均認為死者為周康落。侄兒周某還作為親屬代表簽署了《請求不予進行屍體解剖檢驗申請書》，將屍體轉運至忠縣殯儀館存放。

2014年2月21日，經周康落弟弟、外甥等人辨認遺體及其侄兒周某簽字確認後，該屍體被火化。

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2022年8月31日，忠縣烏楊街道村民發現一流浪男子行為舉止異常，問話不答，向烏楊街道辦反映。烏楊街道辦事處立即將該男子送至忠縣救助站救助。救助站因該男子身份信息不明且問話不答，為幫助其解決醫保等問題，於2022年11月代其向忠州第一派出所申報無戶人員落戶。

派出所在按照相關規定和程序開展採集、比對等工作中發現，該男子與周康落相似。民警請合心村村民和周康落親屬辨認，均認為該男子系周康落。

2023年2月21日晚，經重慶市公安局物證鑑定中心DNA檢驗，確認該男子與周康落弟弟處於同一家系，結合人像比對、調查訪問、周康落親屬辨認等，確定該男子為忠縣馬灌鎮2014年走失人員周康落。

忠縣相關部門已將周康落恢復戶口，納入困難人員幫扶，送醫院治療。警方將2014年2月18日在忠縣馬灌鎮大橋村路邊雜草叢中發現的未知名屍體DNA在全國庫篩查，並通過人像比對、發布協查通報等方式全力查找明確死者身份。同時舉一反三，避免類似情況發生。