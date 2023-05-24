國泰風波｜旅客稱航班3語播報　空姐主動逐一問乘客｢要不要毛毯｣

國泰航空三名空姐涉歧視非英語乘客事件，持續發酵。今日（24日），國泰行政總裁林紹波在廣州出席SmartHK「推動高質量發展·香港論壇」後會見傳媒，以普通話就事件親身致歉。

有網民在社交平台發文稱，今日搭乘國泰航班時，乘務員會逐一詢問機上旅客是否需要毛毯，播報也用英文、粵語和普通話3語進行。對於國泰作出調整安排，有網民則不買賬：「不只是毛毯的問題」。



網民在小紅書發帖稱，「怪不得國泰今天一上飛機每個凳子都有毛毯」；但該網民還說，「總之今天那個空姐也是很不耐煩」。

據該網民介紹，他搭乘的是從香港飛至成都的航班，機艙位置並沒有坐滿，待乘客到齊後，空姐逐一詢問「要不要毛毯」，要的都發了。也有網民稱，從昨日起，國泰航班上的語音播報已有普通話。

對於國泰作出的改變，網民認為「不只是毛毯的問題」，而是不夠尊重旅客，以及沒有基本的行業專業，「廣播的語言本來就該粵語英語+目的地語種，這是通用要求。」

網民討論▼



「這是一條毛毯的事情嘛？還是沒有認識到錯誤！」

「在我們的地盤就要講好普通話，不會講，不會聽，就不要來做生意」

「根深蒂部的東西改變不了發再多的毛毯也沒有意義」

「香港人在這點上面真的是很雙標，這個雙標真的只針對內地！」

「團結一致，都別選擇國泰」



對於航班開始使用3語播報，國泰航空官方客服回應內媒稱，情況屬實，航司正努力提升服務質量，「所有語言都會盡量播報，之前應該也是有普通話的，但粵語是肯定有的」。

林紹波在道歉時也表示，將親自領導跨部門的工作小組作出全面檢討。重新審視公司服務流程、人員培訓和相關製度，未來會一致地提供高質量的服務給不同背景、不同文化的旅客。