國泰風波｜｢營收7成來自中國｣登熱搜　網民湧李家超微博促撤補貼

國泰航空三名空姐涉歧視非英語乘客持續發酵，國泰23日晚間以三人出現嚴重違反公司規章制度及道德準則的行為，即時解僱。



行政長官李家超今日（24日）在廣州出席活動主動回應事件，他在演辭中直指對相關國泰機組人員不尊重乘客，言行惡劣，傷害內地同胞感情，感到痛憤失望。他也將演辭內容發上微博，截至下午15時30分，共計有6.7萬人按讚。有內地網民要求港府對國泰撤補貼，該留言獲過萬點讚，是讚數最多的留言。



此外，「國泰營收7成來自中國」佔據微博熱搜榜，該數據涵蓋不只大陸地區，而是香港、台灣都包括在內，引發輿論熱議。



內地網民湧至李家超微博呼籲撤補貼

李家超今早在廣州參加活動時就國泰歧視事件發聲，他提到，對國泰機組人員不尊重內地乘客感到非常痛憤、失望。

他在微博發文也指出，這些不敬的言行傷害了香港和內地同胞的感情，破壞了香港一貫的尊重、有禮、共融的文化和價值觀。李家超也強調，國泰要檢討培訓和服務素質，提升顧客服務文化，重塑尊重有禮的好客形象，不負社會對國泰的期望。

有網民到李家超該篇帖子下方留言問道「香港政府能否停止對國泰的補貼」，讓市場決定國泰的存續，亦有網民抨擊要求國泰空服員要進行普通話檢測後才能上崗。

｢國泰營收7成來自中國｣登熱搜

此外，「國泰營收7成來自中國」在24日登上微博熱搜。《鳳凰網》報道稱，儘管國泰航空定位是國際航空，但一半以上營收來自中國。從歷史資料能感受到，國泰航空近年來的快速平穩發展，靠的是中國，「比如在2022年年報中，67.51%的營業收入來自於中國香港、台灣及內地。」



國泰航空2022年財報顯示，收益344億5600萬元來自「香港、台灣和中國內地」，2022年總收益為510億3500萬元，香港、台灣和中國內地約佔總收益的67.51%。