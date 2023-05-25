習近平：冀一帶一路同歐亞經濟聯盟對接合作走深走實

中國國家主席習近平5月24日應邀以視頻方式，出席歐亞經濟聯盟第二屆歐亞經濟論壇全會開幕式並致辭。他表示，今年是他提出共建「一帶一路」倡議10周年，中方真誠希望，共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟建設對接合作走深走實。



新華社報道，習近平指出，當今世界正處於百年未有之大變局，世界多極化、經濟全球化歷史潮流勢不可擋。堅持真正的多邊主義，推動區域協調發展，是國際社會廣泛共識。亞歐大陸是世界上人口最多、國家最多、文明最具多樣性的地區。面對動盪變革的世界，亞歐合作之路應該怎麼走？這不僅關乎地區人民福祉，也深刻影響世界發展走向。

習近平強調，對於這樣的時代之問、歷史之問，中國的答案是明確的。他先後提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，呼籲各國共同致力於建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界，推動構建人類命運共同體。今年是他提出共建「一帶一路」倡議10周年。這個倡議的根本出發點和落腳點，就是探索遠親近鄰共同發展的新辦法，開拓造福各國、惠及世界的「幸福路」。

習近平強調，作為亞歐大家庭的一員，中國的發展離不開亞歐地區，也惠及亞歐地區。中方真誠希望，共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟建設對接合作走深走實，各國團結協作、勠力同心，攜手開創亞歐合作新局面。今年下半年，中方將舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。中方願同「一帶一路」共建國和歐亞經濟聯盟成員國一道，繼續高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，共享機遇，共克時艱，共創未來，攜手譜寫多極化世界文明進步新篇章。

歐亞經濟聯盟第二屆歐亞經濟論壇5月24日在俄羅斯莫斯科以線上線下結合方式舉行，主題為「多極化世界中的歐亞一體化」。