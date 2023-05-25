南方用電高峰提前　電網最高負荷破2億千瓦　深圳同比增長8.3%

據《中新社》報道，5月22日，中國南方電網最高負荷今年首次突破2億千瓦，用電高峰提前。預計5月廣東、廣西、雲南、貴州、海南五省區用電將有較大增長。



報道指，自5月以來，南方區域用電負荷持續走高。南方電網深圳供電局電力調度控制中心副總經理程韌俐表示，5月中旬以來，深圳用電需求增長明顯，「當前，深圳最高負荷已超過1900萬千瓦，為今年以來最高，與去年同期相比增長8.3%。」

報道指，廣東此輪用電負荷增長受氣溫影響較大。當最高溫度高於23°C時，開始出現降溫負荷。最高氣溫在23°C至30°C區間時，氣溫每升高1°C，系統負荷增加100萬至300萬千瓦。最高氣溫在30°C及以上時，溫度每升高1°C，系統負荷增加300萬至450萬千瓦。 隨著氣溫走高，廣東用電需求上升勢頭明顯，將帶動廣東及整個南方區域用電持續攀升。

在海南地區，受經濟持續回暖、重點工業專案投產及電動汽車充電負荷攀升等多種因素影響，用電高峰也提前到來。 今年以來，海南電網統調負荷已四創新高，最高達684.3萬千瓦，同比增長5.7%。

報道同時稱，目前，南方電網加大跨省電力互濟力度，全部完成重要輸電通道的檢修，全面備戰夏季用電高峰。