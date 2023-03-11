去年中國可再生能源裝機總量首超煤電　發電量相當歐盟全年用電量

全國政協十四屆一次會議第三場「委員通道」集體採訪活動周六（11日）下午在北京人民大會堂新聞發布廳舉行。全國政協委員、中國能源建設集團有限公司黨委書記、董事長宋海良透露，去年中國可再生能源裝機總量首超煤電。



被問及作為世界第一大能源生產國，中國在低碳轉型方面做了哪些工作，有哪些中國智慧可以和世界分享時，宋海良回應，當下圍繞綠色低碳、數字智慧、共享融合這三大經濟形態進行轉型，已成為時代潮流，能源融合發展也是中國綠色低碳轉型的主要方向和關鍵路徑。去年，中國可再生能源的裝機總量歷史性超過煤電，佔比達到47.3%，全年發電量超過2.7萬億度，正好是歐盟27個國家2021年度全年用電的總量，可見中國新能源發展速度之快。

宋續指，新能源的發展，要實現產業間的跨界融合，即新能源和傳統能源互補、協同，能源與工業、交通、建築等行業融合；要實現產業鏈內的深度融合，多環節聯動發展；還要實現要素間的融合、區域間的融合發展，推動跨國、跨區域的融合。新能源融合發展不是簡單做加法，而是要和產業結合實現一加一大於二的效果，「新能源的應用場景無限廣闊，相信可以讓綠色低碳走進千家萬戶」。