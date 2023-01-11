首台國產「爭氣機」併網發電　可滿足7000個家庭1天的用電需求

1月3日，被譽為「爭氣機」的首台全國產化F級50兆瓦重型燃氣輪機發電機組，在廣東華電清遠華僑園燃氣分布式能源站併網發電，填補中國自主燃氣輪機應用領域空白，標誌中國步入自主重型燃氣輪機領域運行階段。



《科技日報》報道，重型燃氣輪機是發電和驅動領域的核心設備，是一個國家重工業整體實力的重要象徵。此次應用的G50重型燃氣輪機整機有2萬多個零部件，工作壓力達18個大氣壓，工作溫度超過1300攝氏度，能夠以6000轉/分鐘的轉速高速旋轉。

正式併網發電後，和同功率火力發電機組相比，該燃氣輪機發電機組一年可減少碳排放超過50萬噸，聯合循環一小時發電量超過7萬千瓦時，可滿足7000個家庭1天的用電需求。

11月25日，中國首台自主研製F級50兆瓦重型燃氣輪機在四川德陽正式完工發運，即將進入工程應用階段，標誌著中國在重型燃氣輪機領域完成從「0」到「1」的突破。



國產F級50兆瓦重型燃氣輪機。（東方電氣集團供圖）

據了解，「爭氣機」項目正式投產後，將為所在園區提供冷、熱、電等多種高品質能源服務，並替代園區分散小鍋爐，每年可減少標煤使用5.82萬噸，減排二氧化碳15.48萬噸、二氧化硫22.56噸、氮氧化物27.95噸、粉塵6.15噸。

報道指，該燃氣輪機研發過程中，中國華電創新運用華電睿藍控制系統、全國產化中高溫脫硝催化劑、國產化大容量發電機出口斷路器等，真正實現燃氣電廠重要主輔機全方位國產化，推動形成了中國F級重型燃氣輪機自主設計、施工、調試、試驗、運行維護等方面的標準體系和工藝規範，為中國清潔能源領域提供了又一全鏈條自主可控的「中國方案」。