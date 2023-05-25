22歲格鬥初哥零經驗下出場遭36秒KO亡　賽前不知對手是「金腰帶」

四川成都一名業餘的格鬥初學愛好者3年前在毫無比賽經驗的情況下，站上格鬥搏擊舞台，對上當時保持11勝0負的「金腰帶」選手，結果強弱懸殊下，開賽僅36秒就被擊倒昏迷，送院20天後不治身亡，年僅22歲。

事隔3年，內媒周三（24日）獲悉，死者父母事發後已將涉事多方告上法庭，提出百萬（人民幣．下同）賠償；法院亦判決兩家主辦公司承擔60%的賠償責任。可是，應由主辦方承擔的57萬餘元賠償款項至今沒有兌現，而家屬正走法律流程，追加涉事公司的多位股東為案件執行人。



據《紅星新聞》報道，事發於2019年11月30日晚，自小喜歡李小龍、只學了一個多月格鬥的小龍第一次站上格鬥舞台，並作為第六順位上場。比賽開始時，他和對手王某然互相試探，可當雙方接觸34秒時，王某然先後踢中小龍右大腿內側、左側胸腹部、左側頭面部，用右拳打中左側頭面部，用右腿踢中左側胸腹部、左腹部。小龍2秒後即倒地不起，先被送往附近的新華醫院，後因傷情危重轉診四川大學華西醫院，最終在同年12月20日宣告搶救無效死亡。

那為何小龍明知自己只學了一個多月的格鬥仍敢落場？據微信聊天記錄顯示，原來，他事發前一個多月偶然加了拳擊教練吳某川的微信，當時吳邀請他參與30號的比賽，並稱對手59kg，跟他一樣「水平初級」。他又指是想帶小龍去感受一下，「輸贏你都有240元出場費」。直到開賽前兩天，小龍才收到對手王某然的資料，但他當時對王某然曾獲得世界泰拳MFC金腰帶旗下的shark拳場的「金腰帶」的一無所知。

就這樣，0勝0負、一張白紙的小龍對上11勝0負的王某然，最後付出生命。

事後，比賽主辦方法人代表石某、徐某文（當時的法人代表）、當事人王某然被警方第一時間控制，後認定為民事糾紛案件。小龍則將主辦方、對抗對手、小龍教練以及場館方、保險公司等多方告上法庭，提出死亡賠償金、醫療賠償金、喪葬費等多個項目共計百萬元的賠償。

2021年12月31日，成都錦江法院作出一審判決。據判決文書顯示，此次對抗賽主辦方存在競賽組織不規範的行為，主要是未對外發布賽事規程，參賽選手實力懸殊，主辦方未對選手進行合理配對、醫療保障不健全、賽前未要求選手提供近期體檢報告、裁判員未取得行業協會專項培訓證書等。針對各自行為對小龍死亡後果發生的過錯程度和原因力，法院最終判決主辦方成都野蠻怪獸體育文化傳播有限公司、成都瑪門時代娛樂有限公司連帶承擔60%的賠償責任，具體向死者家屬賠償費用總額57萬餘元，其餘40%的賠償責任由小龍家屬自行承擔。同時，保險公司承擔意外傷害保險的約定保險賠償責任。

至於其他人，法院認為，比賽中發生傷害不可避免，王某然對抗中並未超出比賽規則要求，不具有侵權性。而教練吳某川僅是提供比賽信息，徵得小龍同意，對小龍的死也不承擔連帶賠償責任。

法院已對兩家公司出具強制執行書。（紅星新聞）

不過事情還沒有完結，小龍的親生哥哥小文透露，他們的父母已年過半百，平時都是在工地上打零工，小龍的去世對其家庭打擊沉重，父母的精神狀態很受影響。他透露，雖然保險公司的賠償金額已兌現，但案子經過一審、二審至今，他們都沒有收到主辦方的賠償款項，連一分錢都沒收到。

這也導致小龍的遺體仍在殯儀館，至今未進行火化處理。小文解釋：「現在都不給錢，如果我們把小龍安葬了，是不是後面更不會給錢了？況且，我們擔心小龍的死因，主辦方會提出異議，要求再次調查，火化後就沒法調查了。」

主辦方之一的野蠻怪獸公司被列為限制高消費企業。（紅星新聞）

目前，涉事主辦方的兩家公司還在存續期間，但因為此事都被列為限制高消費企業。其中，因登記的住所或經營場所無法聯繫，野蠻怪獸公司已被列入企業經營異常名錄，其法定代表人、同時是第一被告的石某聯繫不上。至於瑪門時代娛樂公司，經內媒走訪其公開地址，也發現並不能找到該公司。

另一方面，小文透露，法院強制執行後發現兩家公司名下並沒有可執行的財產。而在律師、法院的建議下，小他再次申請追加兩家公司股東為案件執行人。目前，還在等待開庭中。