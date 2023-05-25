王滬寧考察新彊：要堅定不移推進反恐維穩法治化常態化

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧5月22日至24日在新疆喀什和烏魯木齊調研，他指出，做好新時代新疆工作，必須完整準確貫徹新時代黨的治疆方略。



王滬寧強調，新疆社會穩定的局面來之不易，必須倍加珍惜、全力鞏固。他指出，要堅定不移推進反恐維穩法治化常態化，確保持續穩定長期穩定的基礎更加牢固。



《新華社》報道，王滬寧調研時說，做好新時代新疆工作，必須完整準確貫徹新時代中共的治疆方略，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，鞏固天山南北穩定祥和、各族人民安居樂業良好局面。

5月22日至24日，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧在新疆調研。圖為5月23日王滬寧在新疆東純興集團車間與職工交談。(新華社)

王滬寧在喀什瞭解開展民族團結、宗教政策落實時表示，新疆社會穩定的局面來之不易，必須全力鞏固，持續做好團結凝聚人心工作。他又說，要堅定不移做好民族宗教工作和推動新疆高質量發展，更好把發展成果落實到改善民生。

王滬寧也到自治區博物館、伊斯蘭教經學院等地調研，要求樹牢正確的中華民族歷史觀，「把愛我中華的種子植入每個人特別是青少年心靈深處」。

王滬寧說，新征程上，實現新疆社會穩定和長治久安責任重於泰山，要堅定不移推進反恐維穩法治化常態化，確保持續穩定長期穩定的基礎更加牢固；也要堅定不移做好民族宗教工作，不斷增進各族群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。

他也強調，要推動新疆高品質發展，把握新疆在社會主義現代化強國建設中的戰略定位，更好把發展成果落實到改善民生、惠及當地、增進團結上。報道指出，中共新疆自治區黨委書記馬興瑞，中共政治局委員、中央統戰部長石泰峰一同調研。