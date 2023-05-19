IPEF︱美媒：印太經濟框架14國接近達成供應鏈協議

有消息指，美國牽頭的印太貿易談判已接近達成供應鏈協調協議，最早可能於下週做出宣布。



知情者告訴彭博社（Bloomberg），談判代表希望於5月27日（星期六），在美國底特律（Detroit）舉行的印太部長級會議上宣布達成協議。

涉及14國的談判主要集中在設立預警系統，讓各國在看到供應鏈中斷風險時，及早發出警告，以避免新冠疫情期間的全球供應中斷事件重演。

由於磋商以閉門方式進行，知情者要求不具名。

供應鏈是各國於2022年開始討論的「印太經濟框架」（IPEF）中的4個「支柱」之一，另外3個支柱為清潔經濟、公平經濟和貿易。

美國商務部未立即回應對這一消息的置評請求，美國貿易代表辦公室則拒絕做出回應。

2022年5月，美國總統拜登（Joe Biden）在訪問亞洲期間啟動印太經濟框架計劃，旨在加強美國在印太地區的貿易關係，以抗衡中國在印太日益增強的經濟影響力。

加入美國這項計劃的國家包括澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國和越南。

印太經濟框架成員國的經濟總量佔世界經濟的40%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

