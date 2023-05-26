國產C919客機本周日進行商業航班首航　將從上海虹橋飛往北京

《人民日報》報道，根據東航APP，5月28日東航C919首個商業航班飛行計畫公佈，班次為MU9191「上海虹橋-北京首都」，MU9192北京首都-上海虹橋，計畫飛行時長2小時25分鐘。



據此前報道，C919機型可設158至192座位，航程4075至5555公里。2015年11月2日完成總裝下線，並於2017年5月5日成功首飛，2022年9月29日獲得中國民用航空局頒發的型號合格證，2022年12月9日全球首架交付。

2022年12月9日中國商飛公司向中國東方航空交付全球首架C919大型客機：

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今年2月，中國首架國產大型客機C919傳出試飛時引擎故障，需要擱置100小時的驗證飛行。

經歷百日停飛後，編號為B-919A（B-001J）的C919客機再次起飛，5月17日從浦東商飛基地起飛調機飛往上海虹橋機場。

微信公眾號@國科環宇發文稱，編號B-919A客機一直在全球各地試飛，為投入到商業航班做最後準備。今年2月，B-919A在驗證飛行時出現引擎故障，導致試飛中斷飛機被迫無期限停留機場。

據介紹，C919採用的引擎，是產自法國斯奈克瑪公司和美國通用電力公司合資成立的CFM國際公司。客機採用了該公司的LEAP-X1C引擎，是CFM專門研發的新一代引擎，不但在經濟性和環保性上更進一步，在安全性上也進一步提升。

C919採用的是CFM國際公司出產的LEAP-X1C引擎。（新華社）

CMF是全球最主要的商用飛機引擎製造商之一，迄今為止已經向全球500多家飛機運營商出售超過2萬個引擎。