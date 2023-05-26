內地團隊模擬演習：解放軍用24枚高超反艦導彈平均擊沉5.6艘美艦

中國《測試技術學報》雜誌發表太原中北大學曹紅松團隊發表模擬演習報告，在20輪「數字模擬演習」中，解放軍用24枚高超反艦導彈平均擊沉5.6艘美艦，達到基本保證可靠擊沉整個「福特」號戰鬥群的目的。



位於太原的中北大學是山西省、工信部、國防科工局共建高校，國家二級保密單位，前身為八路軍總司令部在太行根據地創辦的大行工業學校，號稱「人民兵工第一校」。原稱太原機械學院，2004年改為現名。《測試技術學報》是中北大學和中國兵工協會合辦的期刊。

在模擬演習報告中，「福特」號由「聖哈欽托」號巡洋艦（「提康得羅加」級）和4艘「伯克II」級驅逐艦護衛，共帶有264枚防空導彈，包括能攔截高超導彈的SM-3。SM-3是為攔截彈道導彈優化的，包括中段攔截和末端攔截，沒有顯示過攔截高超導彈的能力，但在演習中假定有這樣的能力。「福特」號戰鬥群並裝備了各種電子戰和干擾設備。

美軍核動力航母「福特號」（ USS Gerald R. Ford）。（美國海軍福特號Facebook專頁）

該報告假定解放軍只有海上偵搜，沒有衛星，只有有限數量的高超導彈。「數字模擬演習」中，解放軍火箭軍發射陣地從戈壁灘到華中和華南，導彈分兩種，A類射程2000公里，命中率80%；B類射程4000-5000公里，命中率90%。速度都可達到M11，A和B都只需要命中不超過2發就能擊沉一艘美艦，不管是航母還是驅逐艦。

火箭軍首先從華中和華南發射第一波8枚A類導彈，吸引美艦密集攔截，從中消耗了大部分SM-3。然後，B類導彈從北方和西北發射，4枚瞄準「福特」號，其餘4枚瞄準4艘「伯克II」級，另外從華中和華南發射2枚A類導彈，瞄準「聖哈欽托」號。這一波後，只有4艘美艦倖存，主要是「伯克II」級，因為本艦電子戰和干擾能力較強而生存下來。

及時評估戰果後，火箭軍發射第三波6枚A類導彈，力圖擊沉生存其餘美艦。

+ 2

研究團隊發表20輪不同設定的演習下來，平均「戰果」是擊沉5.6艘美艦，結論指向，「基本可以認為，整個福特號戰鬥群統統擊沉了，即使有漏網之魚，有只有打撈落水官兵的能力，失去戰鬥力了」。

而領導研究團隊的曹紅松，現為中北大學機電工程學院彈箭模擬仿真研究中心主任，主要從事武器系統仿真技術（虛擬樣機技術）、智慧型彈藥制導技術研究。

關於中國為何公佈如此高度敏感的模擬研究尚不清楚。有內媒分析稱，論文中的導彈資料無從核實，但一般認為大方向是可信的，「但有多精確，這就不知道了」；其中，又以「數字模擬演習」過程中，未採用衛星引導環節最是引人注意，有分析指，這般設定或與中國還沒有足夠的衛星有關。