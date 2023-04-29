美國南海演習尷尬一幕：HIMARS模擬擊沉中國軍艦「6發皆空」

美國《星條旗報》4月27日稱，美菲「肩並肩」演習26日出現尷尬的一幕，兩軍使用不同武器在南海擊沉一艘被當成靶艦的菲律賓退役巡邏艦。但美軍引以為傲的「海馬斯」（HIMARS）遠程火箭炮6發均沒擊中目標。



「海馬斯」全名為M142高機動性多管火箭系統（High Mobility Artillery Rocket System，HIMARS）。

菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos）也在場觀看。對於有意讓菲律賓採購HIMARS的他來說，不知作何感想。

《華爾街日報》4月26日稱，靶艦距離發射器約12英里（約19.3公里），HIMARS發了一炮，但所射出的6枚火箭都未命中。

圖為2023年4月26日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos）來到三描禮士省（Zambales）聖安東尼奧（San Antonio）觀看美菲「肩並肩」聯合軍事演習。圖為他身在「海馬斯」（HIMARS）遠程火箭炮系統內，在他身旁的是一名美軍。（Reuters）

這顯示本身設計用於打擊陸上目標的HIMARS在打擊移動的海上目標有困難。美國太平洋海軍陸戰隊發言人曼韋勒中校（Lt. Col. Nick Mannweiler）解釋稱，用陸基武器向船隻開火是異常難的。

《華爾街日報》引述美軍稱，一架民用飛機和船隻短暫進入靶艦附近的安全禁區造成延誤，令瞄準的難度增加。

根據曼韋勒，這次失敗沒什麼大不了，「這次訓練測試部隊感知船隻，並將目標訊息傳遞給美國和菲律賓所使用的武器的能力。」他又說是次訓練為「將來更富有成效的工作創造條件。」

惟HIMARS開火後，美軍第25步兵師和菲律賓陸軍用105毫米和155毫米榴彈炮擊靶船，它們都準確擊中目標。